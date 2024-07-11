聽新聞
test
0:00 / 0:00

急診塞爆 輪椅上接受整流電擊

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
新冠疫情進入第6波流行，急診壅塞已成日常，各醫院的照護人力吃緊。本報資料照片
新冠疫情進入第6波流行，急診壅塞已成日常，各醫院的照護人力吃緊。本報資料照片

受護理人力短缺、新冠疫情升溫，各大醫院急診持續塞爆，一名急診醫師於臉書表示，今年夏天病人爆多，最近收治一名虛弱、呼吸喘的高齡長者，等了快廿分鐘才有空床。更有一名中年男子因心悸，冒冷汗，血壓低，被送至急診，心電圖顯示為心室頻脈，嚴重心律不整，但當時連擔架床都沒有，只能坐在輪椅接受整流電擊，這才救回一命。

台大醫院昨晚間七點急診即時資訊顯示，等候住院人數為八十多人；台北榮總急診等候住院人數為廿多人，顯見各醫院急診仍十分壅塞。台北榮總副院長李偉強表示，最近二三個月以來，因護理人員不足、新冠疫情等因素，急診更為壅塞，雖然醫院希望讓病情穩定的患者轉至其他醫院治療，但病人及家屬均不願意轉院。

此波急診壅塞何時可以趨緩？台大醫院急診醫學部主任黃建華表示，實在很難預估趨緩時間，現實情況是急診病人爆多，以致醫護人員工作壓力沉重。

對於有急診醫師爆料，心律不整患者就坐在輪椅上接受電擊急救，新北市立土城醫院急診醫學科主任薛承君表示，臨床收治需要整流電擊的病人時，均會希望個案躺在病床，在病情變化時，可以及時急救，至於讓病人坐在輪椅接受整流電擊，可見該急診室真的非常壅塞，無法騰出任何一張病床、擔架床。

「急診壅塞持續一陣子，目前啟動分流措施。」薛承君說，該院急診待床病患超過五十人時，就會延後當日預計排定住院的門診病人住院時間，而急診也會預留緊急病床，因應需要立即手術、治療的急症病人。同時啟動在宅醫療，讓僅需抗生素治療的輕症病人返家治療，以期降低急診壅塞狀況。

台大醫院 輪椅

延伸閱讀

看病也要精打細算 彰化14家責任醫院急診掛號費比一比

急診病人塞爆持續一個月 醫：病人坐在輪椅上電擊

高壓電線破損…害園藝師傅遭電擊肌肉壞死 台電有疏失要賠123萬元！

嘉基申請升格醫學中心 急診醫學部團隊奪國際超音波競賽冠軍

相關新聞

流感、新冠JN.1疫苗 十月開打

新冠、流感等疫苗將於十月開打，衛福部疾管署表示，將採兩階段施打，第一階段從十月開始，醫事人員、長者、孕婦等十一大族群同時...

新冠LB.1重症率高 8月掀高峰

JN.1、KP.2等變異株掀起第六波本土新冠疫情，不過，公衛學者、臨床醫師示警，可怕的還在後頭，傳播力更強的LB.1新型...

鮮奶茶沒鮮奶？ 9成資訊不明

台灣人熱愛手搖飲，珍珠奶茶更是揚威海外的「台灣之光」，但你喝的「奶茶」是你以為的「鮮奶」嗎？消基會日前調查市面上七十四家...

14天內定期票 TPASS年底前試辦

行政院去年起推動ＴＰＡＳＳ通勤月票，至今滿一周年，交通部昨於立法院預告，已規畫ＴＰＡＳＳ二點○方案，研議推出不超過十四天...

高齡開車惹議 換照年齡下修？ 健康評估更重要

73歲的國民黨立委賴士葆9日夜晚開車撞傷二名女子，肇因為天色昏暗及A柱死角導致，引起民眾關注高齡駕駛問題。國衛院群體健康...

戴錯更傷眼 太陽眼鏡認明「UV400」

紫外線傷皮膚，也傷眼睛，夏天曝曬在豔陽下，若沒有戴太陽眼鏡，眼角膜、水晶體可能會受到損傷。基隆長庚醫院眼科主治醫師孫啟欽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。