新冠LB.1重症率高 8月掀高峰

JN.1、KP.2等變異株掀起第六波本土新冠疫情，不過，公衛學者、臨床醫師示警，可怕的還在後頭，傳播力更強的LB.1新型變種病毒在社區占比迅速上升中，預估在八月上旬再掀起另一波高峰，屆時全國感染人數將累積至二三○萬人。

台大醫院小兒感染科醫師黃立民表示，隨著病毒演化、突變，讓原先自然感染、施打疫苗所產生的保護力失效，例如，先前主流病毒株ＸＢＢ跟最近流行的JN.1、KP.2變異株，已經不是近親，而是遠親，因此，打了ＸＢＢ疫苗之後，對JN.1、KP.2的抗體效果，約下降二至三成，增加感染風險。

令人憂心的是，下一支可能於社區流行的變異株LB.1，繁殖能力更強，且感染後引發重症的機率更高，醫療體系及民眾務必提高警覺。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所陳秀熙也有著同樣的擔憂，他表示，LB.1新型變種病毒正在台灣社區正迅速擴散中，傳播力為JN.1變異株的一點四倍，免疫逃脫力為JN.1的三倍以上，即使接種現有ＸＢＢ疫苗，已無法有效防止感染。

陳秀熙說，一旦LB.1變異株占比上升，所有年齡層於染疫後中重症住院比率也會上升，六十五歲以上脆弱族群將面臨死亡威脅，據公衛數學模型推估，台灣這波感染人數截至本月底將達到一五○萬人，而LB.1變異株將再掀起另一波疫情高峰，預計出現在八月上旬，屆時累積感染人數將來到二三○萬人，也就是LB.1變異株至少將造成八十萬人感染。

進一步分析中重症住院人數，預估這一波疫情至七月底之前將造成七六八七人住院，嚴重症狀通報人數達十一萬。受到LB.1變異株的影響，到了八月底，中重症住院人數累積至九一九○人，而嚴重症狀通報人數會超過十六萬。

陳秀熙表示，LB.1變異株的免疫逃脫力較高，ＸＢＢ疫苗已無法有效防止感染，但含有JN.1／KP.2等抗體的疫苗仍在開發中，因此，仍建議民眾接種ＸＢＢ疫苗，預防重症，尤其是慢性病、免疫低下等脆弱族群，以及年長者，若六個月內未施打過新冠疫苗，建議施打或追加ＸＢＢ疫苗，以降低中重症與死亡等風險。