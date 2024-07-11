流感、新冠JN.1疫苗 十月開打

新冠、流感等疫苗將於十月開打，衛福部疾管署表示，將採兩階段施打，第一階段從十月開始，醫事人員、長者、孕婦等十一大族群同時接種這兩種疫苗，第二階段自十一月起跑，屆時全民均可接種JN.1新冠疫苗，而五十至六十四歲成年人則可接種公費流感疫苗。

今年十月開打新冠疫苗為莫德納「JN.1」疫苗，疾管署共採購五五○萬，署長莊人祥表示，將於十月一日與流感疫苗同步開打，希望可以提升接種率。另預計採購五十萬劑Novavax疫苗，預計年底到貨。

疾管署近四周變異株監測統計，本土變異株檢出率，JN.1居冠，占比為百分之卅八，近期呈下降趨勢；其次為KP.2（百分之廿三）、LB.1（百分之十八）、KP.3（百分之十四）、XDV.1（百分之五）。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，目前最受矚目的三大變異株為KP.2、KP.3、JN.1，三者基因變異差異並不大，選擇任一個病毒作為疫苗抗原，都具有交叉保護效果，世界衛生組織、歐盟、日本、韓國均挑選JN.1變異株作為疫苗抗原，而美國則是選擇JN.1或KP.2。

李秉穎表示，在新冠、流感疫苗同時接種的考量下，最後選擇了JN.1變異株，原因為美國預計八月中旬核准JN.1疫苗，製造時程較快，可以在十月供國人接種。如果選定KP.2做為疫苗抗原，就無法確定是否能與流感疫苗同時開打。

疾管署發言人曾淑慧表示，這兩大疫苗採兩階段開打，第一階段為十月起，醫事人員、六十五歲以上、五十五歲以上原住民、孕婦、禽畜及動物防疫相關人員、六個月以上的學齡前幼童、國小至高中職及專科學生、長照機構工作人員、潛在疾病者、育有未滿六個月大嬰兒的父母、保母等十一大對象，可同時接種流感、新冠疫苗。

第二階段為十一月起跑，屆時全民均可接種JN.1新冠疫苗，但需留意與前一劑間隔時間需達十二周（八十四天）。五十至六十四歲成年人也可施打公費流感疫苗。

莊人祥說，除了莫德納ＲＮＡ疫苗，預計再採購五十萬劑Novavax蛋白疫苗，因需藥證送審，希望年底前可供國人接種。