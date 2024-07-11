健康你我他／「退休力大調查」連三年獲高分 開心迎向退休

三年前聯合報的「退休力大調查」，我得到頗高的82分，去年87分，今年八月一日我退休，又更上層樓得到超高91分，代表動物仍是王者獅子，顯示我的退休計畫穩定可行。

細究5大核心能力，我的活躍好學蟬聯滿分，熱愛閱讀與寫作習慣持續不輟，還通過閩南語檢定考試中級，去年取得紅十字會的CPR急救術訓練初級證書。面臨退休之際，希望多學一點，積極把握各種機會。

去年和今年的社會連結都是滿分，除了持續參與歌唱社與老同事歡唱外，我也開始籌辦或參與老同學的聚會，或是去朋友、同事或其子女的音樂演奏會、美展、新書發表會等，享受藝文陶冶之餘，更藉著相互捧場與鼓勵活絡情誼。

分數稍低的是財務85分，年輕時投資儲蓄、年金險現在都陸續到了豐收時節，退休後亦將維持少量大學兼課工作，相信能夠從容面對未來的變局挑戰。

分數敬陪末座的是健康85分，去年參加公教人員健檢，檢查出有輕微青光眼，每日只需點藥一次，持續控制得宜，算是不幸中的大幸；也增加定期洗牙次數，每半年視力檢查，維持每周四或五天、每次運動一小時的習慣。

十分感謝「退休力大調查」，這項調查就像邁入老年的生涯規畫指引，讓我得以審視退休的準備是否充足，發展所長也設法彌補不足，充滿信心迎向老年的健康生活。