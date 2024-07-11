聽新聞
test
0:00 / 0:00

高齡開車惹議 換照年齡下修？ 健康評估更重要

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台灣即將邁入超高齡社會，高齡駕駛安全成為重要議題。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
台灣即將邁入超高齡社會，高齡駕駛安全成為重要議題。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

73歲的國民黨立委賴士葆9日夜晚開車撞傷二名女子，肇因為天色昏暗及A柱死角導致，引起民眾關注高齡駕駛問題。國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，年齡切點可以討論，但不該被標籤化，汽車A柱遮擋視線，導致車禍意外層出不窮，但是駕駛未注意才是主因。

賴士葆的駕車意外，引起許多人關注及討論高齡駕駛問題，國外實施70歲駕照換照的管理標準，台灣則是75歲，有人認為高齡換照年齡應該下修。

邱弘毅表示，年齡不該被標籤化，台灣即將邁入超高齡社會，駕車是基本人權，且是重要的生活需求，對於換照年齡的討論，更應該著重駕駛本身的健康狀況，例如認知功能、對環境的敏感度、協調反應能力等。

邱弘毅強調，高齡駕駛應加強安全評估，除了體格檢查合格，還要評估身心狀況，建立適當的檢測機制，讓年長者了解自身狀況是否適合開車，以及騎乘機車。他提到，身心健全的75歲年長者，比起患有一堆共病的65歲老人，前者似乎安全多了。

邱弘毅認為，可以討論70歲換照，但要有配套措施，例如定期健康檢查，每二至三年就嚴格進行健康評估，培養高齡者對駕駛的正確觀念。

另外，針對偏鄉、大眾交通不方便的地區，也要討論老人開車、換照的制度，避免排擠、限制，反而造成民眾無照駕駛情形。

標籤 賴士葆 車禍 駕照 高齡駕駛

延伸閱讀

賴士葆道歉卻說1句話惹議 Cheap批卸責：難怪行人地獄

高齡駕駛的錯？賴士葆撞傷行人 專家：未注意才是主因

賴士葆撞傷斑馬線行人怪A柱 李孟諺將出招減少視線死角

賴士葆曾批停讓執法1爭議民怨白痴政策 網酸：斑馬線上行人你也撞啊

相關新聞

流感、新冠JN.1疫苗 十月開打

新冠、流感等疫苗將於十月開打，衛福部疾管署表示，將採兩階段施打，第一階段從十月開始，醫事人員、長者、孕婦等十一大族群同時...

新冠LB.1重症率高 8月掀高峰

JN.1、KP.2等變異株掀起第六波本土新冠疫情，不過，公衛學者、臨床醫師示警，可怕的還在後頭，傳播力更強的LB.1新型...

鮮奶茶沒鮮奶？ 9成資訊不明

台灣人熱愛手搖飲，珍珠奶茶更是揚威海外的「台灣之光」，但你喝的「奶茶」是你以為的「鮮奶」嗎？消基會日前調查市面上七十四家...

14天內定期票 TPASS年底前試辦

行政院去年起推動ＴＰＡＳＳ通勤月票，至今滿一周年，交通部昨於立法院預告，已規畫ＴＰＡＳＳ二點○方案，研議推出不超過十四天...

高齡開車惹議 換照年齡下修？ 健康評估更重要

73歲的國民黨立委賴士葆9日夜晚開車撞傷二名女子，肇因為天色昏暗及A柱死角導致，引起民眾關注高齡駕駛問題。國衛院群體健康...

戴錯更傷眼 太陽眼鏡認明「UV400」

紫外線傷皮膚，也傷眼睛，夏天曝曬在豔陽下，若沒有戴太陽眼鏡，眼角膜、水晶體可能會受到損傷。基隆長庚醫院眼科主治醫師孫啟欽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。