高齡開車惹議 換照年齡下修？ 健康評估更重要

73歲的國民黨立委賴士葆9日夜晚開車撞傷二名女子，肇因為天色昏暗及A柱死角導致，引起民眾關注高齡駕駛問題。國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，年齡切點可以討論，但不該被標籤化，汽車A柱遮擋視線，導致車禍意外層出不窮，但是駕駛未注意才是主因。

賴士葆的駕車意外，引起許多人關注及討論高齡駕駛問題，國外實施70歲駕照換照的管理標準，台灣則是75歲，有人認為高齡換照年齡應該下修。

邱弘毅表示，年齡不該被標籤化，台灣即將邁入超高齡社會，駕車是基本人權，且是重要的生活需求，對於換照年齡的討論，更應該著重駕駛本身的健康狀況，例如認知功能、對環境的敏感度、協調反應能力等。

邱弘毅強調，高齡駕駛應加強安全評估，除了體格檢查合格，還要評估身心狀況，建立適當的檢測機制，讓年長者了解自身狀況是否適合開車，以及騎乘機車。他提到，身心健全的75歲年長者，比起患有一堆共病的65歲老人，前者似乎安全多了。

邱弘毅認為，可以討論70歲換照，但要有配套措施，例如定期健康檢查，每二至三年就嚴格進行健康評估，培養高齡者對駕駛的正確觀念。

另外，針對偏鄉、大眾交通不方便的地區，也要討論老人開車、換照的制度，避免排擠、限制，反而造成民眾無照駕駛情形。