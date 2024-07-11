聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴錯更傷眼 太陽眼鏡認明「UV400」

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
太陽眼鏡的鏡片顏色並不是愈深愈好，重點是「UV400」。圖／123RF
太陽眼鏡的鏡片顏色並不是愈深愈好，重點是「UV400」。圖／123RF

紫外線傷皮膚，也傷眼睛，夏天曝曬在豔陽下，若沒有戴太陽眼鏡，眼角膜、水晶體可能會受到損傷。基隆長庚醫院眼科主治醫師孫啟欽表示，許多急性、慢性眼睛疾病，均是由紫外線造成，一定要趁年輕時好好護眼，避免水晶體提早老化。

太陽眼鏡不只是時尚配件，孫啟欽說，預防紫外線的傷害、降低光線強度更是配戴重點。大部分的視力矯正眼鏡也具備抗紫外線的功能，差別在於阻隔的波長，因此，一定要選擇「UV400」標誌，這組關鍵數字才能有效抗紫外線、濾藍光。

孫啟欽提到，紫外線（Ultraviolet Ray）簡稱UV，依據其波長、能量，主要分成UVA、UVB、UVC。

「當曝曬時間累積過量，紫外線易使水晶體變硬、變得混濁；有些人從事戶外活動，沒戴或戴錯太陽眼鏡，更容易傷眼。」孫啟欽強調，抗UV400的太陽眼鏡，可以阻擋99%的紫外線，選購前一定要注意經濟部標準檢驗局合格標章。

太陽眼鏡的鏡片顏色並不是愈深愈好，價錢也不是愈貴愈好，重點是「UV400」。孫啟欽說，若配戴不合格的鏡片，因為光線變暗、瞳孔會放大，反而會讓更多紫外線進入眼睛內，更加傷眼。

至於鏡片顏色該如何選擇？孫啟欽提醒，只要戴得舒服，覺得光線柔和、看物品不會有過度色差，也符合「UV400」的標準，就沒有太大的問題。

孫啟欽強調，眼睛若沒有鏡片遮擋紫外線，曬久了還會造成黃斑部病變、光照性角膜炎、加快眼睛老化，切勿輕忽看不見的光線傷害。如果眼睛有紅腫痛、看不清楚的水霧感、流眼淚等症狀，一定要就醫檢查，由醫師評估開立人工淚液或口服止痛藥。

紫外線的特性

●UVA:長波，波長介於400-320，具有很強的穿透力，對肌膚傷害最大。

●UVB:中波，波長介於320-280，只能達到肌膚表層，較容易防護。

●UVC:短波，波長小於280，對人體影響較小，但近年來臭氧層不斷被破壞，仍要注意。

水晶 眼鏡 紫外線

延伸閱讀

太陽眼鏡選錯！小心水晶體「被煮熟」 反而更傷眼

太熱想拿遮陽傘！她伸進包包竟掏出1根「棒狀物」 日網笑：跟紫外線一起嗨

台灣白內障50歲以上的發生率高達1/2，「6原因」恐提早發生！「6前兆」報你知

老了一定會有白內障？ 醫師：小心6原因致提早發生

相關新聞

新冠LB.1變異株比率增 陳秀熙：染疫人數8月將達230萬

新冠疫情進入第6波流行期，衛福部疾管署選定採購JN.1新型疫苗。台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所陳秀熙表示，台灣流行...

看病也要精打細算 彰化14家責任醫院急診掛號費比一比

衛福部今年3月取消醫療院所「掛號費上限」後，很多民眾都抱怨快看不起病了，彰化縣衛生局彙整全縣14家緊急醫療救護急診責任醫...

旅遊注意！旅客行李上愛加1物 地勤崩潰警告：恐害機場遭殃

暑假是旅遊旺季，為了讓行李更穩固，不少人會綁上行李帶，不過有地勤人員在網上發文，認為盡量不要用行李帶，若要用就一定要穿過行李把手，因為一旦行李帶鬆脫，嚴重時會讓行李滾帶故障，有可能整個機場也會遭殃。

戴錯更傷眼 太陽眼鏡認明「UV400」

紫外線傷皮膚，也傷眼睛，夏天曝曬在豔陽下，若沒有戴太陽眼鏡，眼角膜、水晶體可能會受到損傷。基隆長庚醫院眼科主治醫師孫啟欽...

有行旅／鹿港朝聖 品味建築工藝美

彰化鹿港為中部最古老的小鎮，蘊含豐富的文化寶藏。旅程將前往龍山寺，邀南管樂師演奏，和國寶級職人演繹「吹糖人」、「春仔花」...

有行旅／黃石深度遊 住國家公園攬勝

住在國家公園裡，才能實現真正的深度慢遊，世界上第一個國家公園黃石公園，跨越美國3大州，腹地廣大，有行旅安排旅人住進黃石公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。