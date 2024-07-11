戴錯更傷眼 太陽眼鏡認明「UV400」

紫外線傷皮膚，也傷眼睛，夏天曝曬在豔陽下，若沒有戴太陽眼鏡，眼角膜、水晶體可能會受到損傷。基隆長庚醫院眼科主治醫師孫啟欽表示，許多急性、慢性眼睛疾病，均是由紫外線造成，一定要趁年輕時好好護眼，避免水晶體提早老化。

太陽眼鏡不只是時尚配件，孫啟欽說，預防紫外線的傷害、降低光線強度更是配戴重點。大部分的視力矯正眼鏡也具備抗紫外線的功能，差別在於阻隔的波長，因此，一定要選擇「UV400」標誌，這組關鍵數字才能有效抗紫外線、濾藍光。

孫啟欽提到，紫外線（Ultraviolet Ray）簡稱UV，依據其波長、能量，主要分成UVA、UVB、UVC。

「當曝曬時間累積過量，紫外線易使水晶體變硬、變得混濁；有些人從事戶外活動，沒戴或戴錯太陽眼鏡，更容易傷眼。」孫啟欽強調，抗UV400的太陽眼鏡，可以阻擋99%的紫外線，選購前一定要注意經濟部標準檢驗局合格標章。

太陽眼鏡的鏡片顏色並不是愈深愈好，價錢也不是愈貴愈好，重點是「UV400」。孫啟欽說，若配戴不合格的鏡片，因為光線變暗、瞳孔會放大，反而會讓更多紫外線進入眼睛內，更加傷眼。

至於鏡片顏色該如何選擇？孫啟欽提醒，只要戴得舒服，覺得光線柔和、看物品不會有過度色差，也符合「UV400」的標準，就沒有太大的問題。

孫啟欽強調，眼睛若沒有鏡片遮擋紫外線，曬久了還會造成黃斑部病變、光照性角膜炎、加快眼睛老化，切勿輕忽看不見的光線傷害。如果眼睛有紅腫痛、看不清楚的水霧感、流眼淚等症狀，一定要就醫檢查，由醫師評估開立人工淚液或口服止痛藥。