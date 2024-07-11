聽新聞
test
0:00 / 0:00
有行旅／黃石深度遊 住國家公園攬勝
住在國家公園裡，才能實現真正的深度慢遊，世界上第一個國家公園黃石公園，跨越美國3大州，腹地廣大，有行旅安排旅人住進黃石公園，南口黃石湖畔的Grant Village與北黃石大峽谷旁的Canyon Lodge各二連泊，免去舟車勞頓，旅人可以輕鬆悠遊黃石公園，飽覽峽谷山景地熱景觀。相鄰的大堤頓國家公園，有行旅安排頂級奢華旅宿Amangani安縵嘉寧，坐落洛磯山脈山巔，盡覽大堤頓山峰的雄偉景致，與蛇河河谷的絕美景色。
《黃石深度遊 奢華安縵大堤頓》11天8夜旅程，8月29日至9月8日，報名請洽：02-8643-3905、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/4bBHFB1
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言