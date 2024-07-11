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有行旅／黃石深度遊 住國家公園攬勝

聯合報／ 本報訊

住在國家公園裡，才能實現真正的深度慢遊，世界上第一個國家公園黃石公園，跨越美國3大州，腹地廣大，有行旅安排旅人住進黃石公園，南口黃石湖畔的Grant Village與北黃石大峽谷旁的Canyon Lodge各二連泊，免去舟車勞頓，旅人可以輕鬆悠遊黃石公園，飽覽峽谷山景地熱景觀。相鄰的大堤頓國家公園，有行旅安排頂級奢華旅宿Amangani安縵嘉寧，坐落洛磯山脈山巔，盡覽大堤頓山峰的雄偉景致，與河河谷的絕美景色。

《黃石深度遊 奢華安縵大堤頓》11天8夜旅程，8月29日至9月8日，報名請洽：02-8643-3905、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/4bBHFB1

國家公園 美國

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