米其林7月新入選公布 台北宵夜場「小品雅廚」進榜

《米其林指南》今天一口氣公佈8家位於台北、台中與高雄的7月新入選餐廳。在8家新入選餐廳當中，有4家位於台北，分別是態芮所屬集團旗下的新台菜餐廳「叁酒弍沏」、時尚地中海料理「Aleisha」、創新菜「Set.」與以清粥小菜形式經營的「小品雅廚」。台中與高雄各有2家餐廳進入新入選榜單，分別是台中的時尚法料「小樂沐」與台菜餐廳「裡小樓」，以及高雄的台菜餐廳「三禾清豐」跟時尚歐陸菜「CRATAIN」。

態芮所屬集團旗下的新台菜餐廳「叁酒弍沏」，店名的意思是「餐酒饗宴」，以創新的方式重新演繹台菜。餐廳佔地兩層樓，有專屬調酒師設計各式搭餐調飲。

時尚地中海料理「Aleisha」由擁有多元文化背景的Chef Nico Gellon主領， 從旅行體驗、和風土季節領悟中， 以創新、大膽的直覺式風味搭配、獨具實驗的個性風格，呈現大地中海區的風味。

創新菜「Set.」將亞洲食材和風味完美融合西方美食，由主廚夫婦攜手共演出嶄新風味，並透過尊重自然、減少食材浪費來貫徹永續。

從晚間營業至清晨的「小品雅廚」號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜，米其林評審員特別推薦「紅燒蹄膀鹹而不膩，帶有醬香，是佐粥的好菜。」此外，乾燒茄子、滷白菜等，也得到米其林評審員的青睞。

位於台中市西區存中街的時尚法料「小樂沐」，由主廚方柏儼（Raymond Fang）掌勺，以傳統法料為底蘊，悉心梳理菜品調性，打造出生活感十足的精緻小餐館。

位於台中老宅中的台菜餐廳「裡小樓」，店名指的是「巷裡的小樓」，用餐氣氛輕鬆愜意，米其林評審員特別推薦「鹽焗玉米雞腿是店內招牌，建議搭配一碗滷肉飯。」此外，「金門老壇高梁香腸腸衣輕薄，帶濃郁酒香，值得一試。」

位於高雄市苓雅區的台菜餐廳「三禾清豐」，僅有4張圓桌，是主廚與太太自美返台後開設的首家餐廳，主廚以料理展現對家鄉台灣的熱愛。採預約制，造訪前務必事先訂位。

「CRATAIN」是時尚歐陸料理餐廳，吧檯與開放式廚房相連，用餐氛圍輕鬆，米其林評審員特別推薦肉類料理，「肉類料理是其強項，多以炭烤與煎製而成，不妨額外點選肉類菜色共享。」

◎米其林2024年7月新入選餐廳：

．叁酒弍沏：地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷14號

．Aleisha：地址：台北市大安區忠孝東路三段217巷4弄16號

．Set.：台北市大同區承德路二段110號

．小品雅廚：台北市中山區中原街130號

．小樂沐：台中市西區存中街59號

．裡小樓：台中市西屯區西屯路２段293巷50號

．三禾清豐：高雄市苓雅區江都街63號