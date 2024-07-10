助16類弱勢…陳柏霖擔任愛心大使 號召加入聯勸一日捐

聯合勸募今舉辦一日捐記者會，由陳柏林擔任聯勸一日捐愛心大使陳柏霖。陳柏霖也呼籲，一日捐提供一個沒有負擔的方式做公益，邀請大家從現在開始加入一日捐行列，一起見證16類弱勢朋友的改變。

聯合勸募副理事長鄭光禮說，許多民眾很願意支持公益，但對於是否能發揮助人成效，卻不是太肯定，聯勸主張公益團體應清楚揭露公益資訊，從受助者的事前評估、服務期間的督導訪視、終止服務的結案標準等，每個環節都和善款運用及服務成效息息相關，聯勸成立32年來，透過專業審查和嚴謹查核，為捐款民眾把關善款流向與運用，並將捐款作合理分配照顧16類弱勢，讓愛心不偏心，財務報表也並經會計師查核公告等，一日捐活動更是展現聯合勸募獨有的運作機制。

聯勸說，陳柏霖早在9年前就曾拍攝聯合勸募一日捐呼籲短片，今年則獨挑大樑，擔任一日捐愛心大使。影片從社會實驗角度出發，獲取民眾最真實想法，陳柏霖分享，過去都是被訪問，透過這次訪談才知道訪問人有多困難。為了讓大眾更了解受助者的正向改變，聯勸邀請服務對象參與拍攝，陳柏霖也在現場和視障長者顯伯學習製作造型氣球，鼓勵患有軟骨不全的小諭持續發揮繪畫才華。

鄭光禮說，感謝許多愛心企業持續和聯合勸募並肩同行，過去就有許多企業透過內部宣傳，號召員工捐出一日所得支持一日捐，但近年企業響應比例逐年下降，他呼籲，聯合勸募一日捐就是集合眾人之力，由捐款人衡量本身的能力，捐出可負擔的金額透過一日捐力量可以幫助更多類似顯伯和小諭的受助者，邀請大家用一日捐作為開啟公益的第一步，小小的善意將為受助者帶來大大的幫助。