身心障礙者勞參率僅2成 伊甸基金會：就業、生活陷入「選擇貧窮」

全台超過120萬名的身心障礙者，伊甸基金會身心障礙者服務計畫今年以「身障貧窮」為主題，盼喚起大家關注身心障礙者困境，除就學、就業、就業，在文化休閒及人際互動的匱乏，身心障礙者往往少了選擇的權利。伊甸也呼籲政府部門，部分事業單位礙於建物空間老舊，打造無障礙環境成本高，而非沒有雇用身心障礙者的意願，若政府能適度提供無障礙設施補助，或會比開罰來得有成效。

據勞動部報告，一般民眾勞參率近6成、失業率約為3.34%，但2019年「身心障礙者勞動狀況調查」發現，15歲以上身心障礙者勞動參與率僅20.7%，失業率達8.1%，其中近9成失業者渴望被雇用，即便進入職場，身心障礙者的平均薪資，也只有一般人的7成不到。此外，根據2021年「身心障礙者生活狀況及需求調查」報告，因缺乏無障礙環境，許多障礙者連基本的社交都有困難，近5年無障礙計程車使用率不到6%，簡單的出門聚餐，對身心障礙者來說，都是最遙遠的距離。

伊甸基金會副執行長何天元說，身心障礙者跟我們並沒有不同，一樣都想一己之力在社會上立足，而他們面臨的種種「貧窮」困境，包括工作機會、甚至是社會參與、人際互動，只要社會多一份理解與尊重，他們就能回到社區自立，擁有更多能回應自身期待與需求的選擇。

他進一步指，去年的伊甸「身心障礙服務計畫」，在生活照顧上有1萬887人次受益；身障就業與職業重建支持共413人。近年來，伊甸也積極支持身心障礙朋友發展多元的休閒文化及運動，支持障礙者在生活、休閒娛樂上有更多選擇與自主的權利。

像是今年52歲的惠如，已經任職基隆洗衣庇護商店20年，現在是全店最熟練、靠譜的資深員工。惠如出生時因缺氧導致右手功能受損，過去就業也處處碰壁，時間都待不長，來到小作所後，職場環境友善、同儕相處融洽，惠如在燙洗技能也展現熟練與專業，備受顧客信任，還能教導同事，儼然是洗衣商店的「當家助教」。不用上班的日子，惠如更喜歡呼朋引伴，一起到台北地下街逛街。

21歲的阿翰，身為智障和肢障重度的腦麻者，從高中資料科畢業後，就閒賦在家，因家人不堪照顧負，安排阿翰進到宜蘭教養院接受日間照顧，原本個性害羞的阿翰，因而多了更多的社會互動，熟悉電腦操作的他，時常提供身邊人協助，熱愛唱歌的阿翰，參加宜蘭縣歌唱比賽還通過了初選，現在的阿翰，不畏在眾人面前高歌，更樂於展現自我。

對於支持身心障礙者就業，何天元則說，現在可透過職務再設計，改善身心障礙者的職場環境與工作流程，但他觀察到許多事業單位空間老舊，缺乏無障礙設施，有些雇主不是沒有雇用身心障礙者的意願，而是礙於空間不適合，若政府可以提供企業打造無障礙空間的補助，也許會比開罰身心障進用不足額還來得有效。