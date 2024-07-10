台灣油芒營養價值高 將推廣為部落特色作物

高雄區農改場今天表示，原鄉部落傳統穀物台灣油芒，為有益健康的植化素天然來源，可搭配各種食材料理、烘焙，將協助茂林、霧台、三地門等擴大栽種成為特色作物。

農業部高雄區農改場發布新聞指出，台灣油芒種子富含脂肪酸、胺基酸、礦物質、黃酮類及固醇類等多種營養成分，為植化素的良好來源，且料理、烘焙十分多元，將協助茂林、霧台及三地門等原鄉部落擴大栽種，並發展加工技術，成為部落特色作物，以及結合台灣油芒地景發展旅遊。

高雄區農改場舉例，目前青葉部落巴藜永玉商店已推出台灣油芒特色料理及茶敘點心；茂林部落蝶手感烘焙坊則有製作台灣油芒麵包、饅頭、餅乾及豆漿等產品。

關於台灣油芒的料理、烘焙方式，高雄區農改場場長戴順發說，直接與白米一起炊煮，可讓白飯油亮有光澤、增加營養成分；搭配其他穀物，可炊煮成什錦飯、什錦粥。

戴順發再舉例，台灣油芒搭配紅藜、小米或小芋頭等，則可以做成油芒紅藜小米球飯糰、油芒小米玉子燒煎飯糰等各式飯糰。

此外，也可做成原鄉部落特色料理、茶敘點心，例如油芒蘿蔔糕、油芒甜甜圈及油芒蛋糕，或是爆米花、油芒麻糬等零食點心。加工磨成粉後，也能製作製作成餅乾、煎餅、麵包、麵條、饅頭等台灣油芒烘焙產品。