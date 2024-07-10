健保投保不可低於勞保等3金額 健保署：違者可重罰4倍

國內近期景氣復甦，帶動總薪資成長，衛生福利部中央健康保險署今天提醒，健保投保金額不得低於其勞退月提繳工資及勞保、職保投保薪資，若發現惡意低報者最高重罰4倍。

主計總處今天公布工業及服務業薪資統計，今年前5月全體受僱員工經常性薪資為新台幣4萬6173元，年增2.46%，總薪資6萬5837元，年增3.88%，則創下10年來最大增速；剔除物價因素後，實質經常性薪資及總薪資同步成長，未再被通膨吃掉薪資增幅。

健保署承保組代理科長游千慧今天接受媒體聯訪時表示，依全民健康保險法規定，投保單位申報調整員工勞退月提繳工資、勞保、職保投保薪資時，應一併調整其健保投保金額，健保投保金額不可以低於其中之一。

游千慧提醒，健保署定期勾稽資料，確實曾發現過民眾勞保、健保投保薪資金額不同，雖然不影響就醫權益，但屬於違規行為，若有惡意低報事實，依健保法第89條，繳交不足的部分可以開罰2至4倍的罰金。

健保署說明，簡化投保單位申報作業，加利用健保署提供「多憑證網路承保作業」中的薪資調整作業，即可同步完成健保署及勞保局調整投保金額等各項申報作業。民眾可透過「健保快易通健康存摺」APP或「個人健保資料網路服務作業」，確認投保金額正確性。

健保署表示，若民眾想瞭解更多投保金額說明，可至健保署網站首頁的健保服務欄位，選擇投保與保費的保費計算與繳納，點入一般保費計算的投保金額申報與調整參考，或撥打諮詢專線0800-030-598、02-4128-678詢問。