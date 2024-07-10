防堵公海賽鴿無法執法 動保團體發起公投掃蕩載鳥出海

動保團體動督盟今天表示，因為海上賽鴿在公海舉辦無法執法，所以發起「反對海上（公海）賽鴿公投」提案，訴求船載鴿子出海就執法來補漏洞，第1階段提案連署雖遭遇網軍攻擊，仍可望達成。

台灣動物保護行政監督聯盟發布新聞指出，「反對海上（公海）賽鴿公投」提案第1階段連署自6月11日啟動，截至今天估計可完成5000份，可望達到1931份有效連署的門檻。

動督盟並說，與台灣鳥類救援協會展開第1階段連署期間，並遭遇網軍語言攻擊，包含「可能活得不耐煩」、「無恥假慈悲」、「會被打死」、「亂七八糟人渣亂搞一通」，以及「不要捐款物資給他們」等留言。

動督盟秘書長何宗勳接受中央社記者電話訪問時說，後續仍將推進第2階段公投連署，目標暫定明年2月初完成40萬份連署，以確保達到法定要求的32萬份有效連署門檻，呼籲民眾參與連署、促成公投。

何宗勳說明，公投要成案的門檻，對動保團體來說很高、不容易，但是儘管檢警調已在法辦海上賽鴿案件，每年仍有6場以上的賽鴿活動照常舉辦，因為公海無法執法產生漏洞，所以主辦單位會將鴿子載到公海進行。

他強調，這次發起「反對海上（公海）賽鴿公投」，就是要訴求「只要將鴿子載出海，政府就必須執法」，藉此徹底遏止海上賽鴿。

何宗勳補充，海上賽鴿每場有5關，從120公里起跳，逐關加碼，第5關就可能有300公里遠，鴿子必須一直飛、無法休息，每場有2萬、3萬隻鴿子被迫參與，死亡率達95%左右，1年慘死10幾萬隻，20年來就數百萬隻因此受虐而死，這樣的賭博活動應被徹底執法。