快訊

去年赴成大演講勉後輩…日月光資深副總病逝 享壽62歲

驚悚畫面曝光！槍手從騎樓冒出對吳明達連開4槍 血染衣褲

防堵公海賽鴿無法執法 動保團體發起公投掃蕩載鳥出海

中央社／ 台北10日電

動保團體動督盟今天表示，因為海上賽鴿在公海舉辦無法執法，所以發起「反對海上（公海）賽鴿公投」提案，訴求船載鴿子出海就執法來補漏洞，第1階段提案連署雖遭遇網軍攻擊，仍可望達成。

台灣動物保護行政監督聯盟發布新聞指出，「反對海上（公海）賽鴿公投」提案第1階段連署自6月11日啟動，截至今天估計可完成5000份，可望達到1931份有效連署的門檻。

動督盟並說，與台灣鳥類救援協會展開第1階段連署期間，並遭遇網軍語言攻擊，包含「可能活得不耐煩」、「無恥假慈悲」、「會被打死」、「亂七八糟人渣亂搞一通」，以及「不要捐款物資給他們」等留言。

動督盟秘書長何宗勳接受中央社記者電話訪問時說，後續仍將推進第2階段公投連署，目標暫定明年2月初完成40萬份連署，以確保達到法定要求的32萬份有效連署門檻，呼籲民眾參與連署、促成公投。

何宗勳說明，公投要成案的門檻，對動保團體來說很高、不容易，但是儘管檢警調已在法辦海上賽鴿案件，每年仍有6場以上的賽鴿活動照常舉辦，因為公海無法執法產生漏洞，所以主辦單位會將鴿子載到公海進行。

他強調，這次發起「反對海上（公海）賽鴿公投」，就是要訴求「只要將鴿子載出海，政府就必須執法」，藉此徹底遏止海上賽鴿。

何宗勳補充，海上賽鴿每場有5關，從120公里起跳，逐關加碼，第5關就可能有300公里遠，鴿子必須一直飛、無法休息，每場有2萬、3萬隻鴿子被迫參與，死亡率達95%左右，1年慘死10幾萬隻，20年來就數百萬隻因此受虐而死，這樣的賭博活動應被徹底執法。

公投 動保團體 動物 海上賽鴿 賭博 鴿子

延伸閱讀

要求撤回微罪不檢舉法案 民眾提案逾5千人附議…交通部回應了

台南檢警連續2年查緝海上賽鴿賭博 動保團體讚帶頭示範

新世紀賽鴿聯合會以「虛擬鴿舍」造假 作弊手段詐取彩金獲利逾4億

巡護九號啟航中西太平洋公海 展開55天護漁任務

相關新聞

豪雨狂炸15縣市！降雨熱區集中大台北地區 將一路下到傍晚

中央氣象署今下午3時40分發布豪雨特報及大雷雨訊息。豪雨警戒區為台北市、新北市、桃園市山區；大雨警戒區包含桃園市、新竹市...

簡直像颱風！大豪雨襲北市南港店家淹水 議員：考驗排水

雨炸台北市，今天下午除大安信義時雨量驚人，台北市內港也有多處積淹水，議員李明賢也在臉書貼出南港成福路附近店家淹水，不僅淹...

午後雷雨狂炸！松山機場航班起降受影響 立榮航班外海「花式繞8圈」

受到午後雷雨影響，松山機場今天下午一度暫停地面作業，影響航班15架次，其中立榮航空從廈門飛往台北松機航班就在外海繞8圈後...

影／雨炸北市釀75件災情！這2區時雨破百 信義地下車道淹50公分

受到午後熱對流強降雨，台北市災害應變中心今天下午提升為二級強化開設，各區災害應變中心亦同時開設。其中大安區福州山測站時雨...

幼兒園長之子性侵20童！兒少法遭質疑阻揭弊 衛福部回應

台北市某私立幼兒園一名男老師涉嫌至少從2023年起，公然在學童面前撫摸女學童下體，案件由法院審理中，檢方持續偵辦，先前執...

新型新冠疫苗選定「JN.1」 10月起與流感疫苗同步開打

年底新型新冠疫苗選株拍板！衛福部疾管署長莊人祥宣布，年底開打的新型新冠疫苗抗原選株為「JN.1」，採購550萬劑，將於10月1日與流感疫苗同步開打。除了莫德納的RNA疫苗外，預計也會採購50萬劑Novavax...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。