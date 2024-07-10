今累積雨量5處落北部！明後天降雨較強地區曝 周末各地高溫留意熱傷害

未來1周仍是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員陳姵安表示，明後2天午後降雨較強的地區多在山上；颱風部分，周末南海一帶可能有熱帶系統發展，至是否能增強成為颱風，各國模式模擬仍有很大分歧。

根據氣象署資料，今天最高溫落在屏東縣三地門、彰化縣埔鹽、彰化縣溪湖，3處均為36.9度。氣象署預估，明天各地各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生機率。

彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣，有連續出現36度高溫機率；台北市、新北市、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣也有36度高溫，需注意防曬及熱傷害。

陳姵安說明，今天降雨最顯著的地區多為近山區平地，截至下午5時許，累積雨量最多處為桃園市復興區127.5毫米，其次為台北市信義區127毫米；累積雨量前10名中，5處落在台北，其他地區還包含台中、南投等。

降雨部分，陳姵安表示，明後2天太平洋高壓減弱，午後降雨強度較強的地區大致落在山區；周六（13日）太平洋高壓稍微增強，風場轉偏南風，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區都有局部短暫雷陣雨；清晨至上午，中南部地區有零星短暫陣雨。

周四至下周三（14至17日），風向轉為偏東南風，恆春半島及東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部及其他山區有局部短暫陣雨。

颱風部分，陳姵安指出，未來1周台灣主要受到太平洋高壓影響，但目前南海至菲律賓海面的低壓帶也逐漸發展，台灣剛好在高壓帶的邊緣，因此隨著高壓南北移動，中南部局部地區可能會受到低壓帶水氣移入影響，有不定時降雨。

陳姵安表示，根據未來10天預測資料，菲律賓東方海面於下周六（20日）可能會有熱帶系統發展，且不排除會沿著高壓邊緣移動，目前不確定性高，後續仍須持續觀察，預估7月中、下旬後，南海至菲律賓東方這片大低壓帶內部，都要留意熱帶系統發展。

溫度部分，陳姵安提醒，未來1周各地仍有局部36度以上高溫發生的機會，高溫範圍最廣時間會在周日、一（14、15日），下周二（16日）因太平洋高壓北移，高溫區將以大台北盆地較為明顯。