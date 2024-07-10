雨炸北市累計83件災情 四獸山松山路土石崩塌

台北市今天午後降下豪雨，市府累計接獲83件災情通報，其中信義區最高時雨量達105.5毫米，導致吳興街、信義路多處一度積水，四獸山松山路更發生土石崩落影響通行。

台北市消防局長莫懷祖下午在台北市災害應變中心表示，今天雨勢相當密集且大，信義區、大安區共4處測站時雨量破百毫米，且多集中在山坡地，直到下午3時後雨勢才開始趨緩，下午4時許大致停歇。

台北市政府統計，截至下午4時，累計接獲83件災情通報，包含62件多發生在信義區及南港區的積淹水，目前已全數處理完畢，信義路五段車行地下道也在環保局協助清理後全線恢復通行。

此外，四獸山普陀山慈航寺附近松山路發生土石崩落，無人傷亡但道路受阻，工務局大地工程處已派員前往處理，研判僅是表土沖刷滑落，預計晚間即可完成清理。

工務局水利工程處說明，此次強降雨信義區時雨量最高達105.5毫米，遠超過台北市雨水下水道設計時雨量78.8毫米的保護標準，導致多處路段積水，水利處已規劃辦理全市降雨容受力提升檢討工作，以逐步提升降雨容受力至時雨量88.8毫米。