看人與北極熊齊舞 神作「最後一個星期天」爆笑救地球

當極端氣候帶來世界末日，你怎麼面對？中國信託新舞臺藝術節來自比利時的夏綠瓦蒂劇團與焦點劇團共同創作的《最後一個星期天》，結合默劇、偶戲、影像設計，用幽默的諷刺喜劇啟發你省思。

該劇描寫小鎮中的一家人準備度過尋常周日，另一方面，三位生態記者正趕往極地拍攝滅絕動物。兩條故事線透過精巧的舞台機關巧妙交錯，不到最後一刻，不知情節走向，堪稱詩意又幽默的喜劇神作。

在高潮迭起劇情外，該劇也反諷人類面對極端氣候的漠視。焦點劇團藝術總監茱莉．特雷特感嘆，融化的冰川無法重新結凍、亞馬遜森林大規模毀林難以復育，這些被破壞的生態都沒有逆轉可能，倒數計時正逐漸加速。透過該劇，她希望讓觀眾多些對環境的感知。

該劇演出以來，已獲愛丁堡藝穗節「整體戲劇獎」、比利時梅特林克獎（Maeterlinck de la Critique）「最佳表演」、「最佳藝術技術成就」等大獎，巡演15國好評如潮。英國藝術評論網The Arts Desk盛讚該作「極度精美、優雅靈巧地呈現令人心碎的真實世界」。8月8日至11日在台大遊心劇場演出。

除了該劇，新舞臺藝術節也邀請驚艷愛丁堡藝穗節的曼波男孩舞團作品《蓬蓬》，都是來台首演。該團由鬼才編舞家菲利普‧拉斐耶領軍，經典的《蓬蓬》由六位淘氣的男舞者大秀「猛男芭蕾」，演繹40多個角色、20個場景，融合古典芭蕾、現代舞、韻律體操、嘻哈以及雜技等，激發截然不同的身體創意。

菲利普說，創作《蓬蓬》是為了接觸更多觀眾，尤其是從來不看舞蹈演出的觀眾。「大家將在這部作品中看到各類舞蹈精華，我想跟全世界觀眾分享，別因性別判斷一個人能夠做什麼。」該作10月19日至20日在北藝中心球劇場登場。