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科博館氣候行動特展 揭示氣候變遷危機

中央社／ 台中10日電
國立自然科學博物館攜手教育部、環境部、台中市政府推出「氣候行動–全球沸騰時代」特展，10日舉辦開幕式，環境部長彭啓明（左起）、中研院前院長李遠哲等人出席。（中央社）
國立自然科學博物館攜手教育部、環境部、台中市政府推出「氣候行動–全球沸騰時代」特展，10日舉辦開幕式，環境部長彭啓明（左起）、中研院前院長李遠哲等人出席。（中央社）

國立自然科學博物館「氣候行動-全球沸騰時代」特展今天開幕，規劃6大主題，結合實體造景、展件、標本，揭示氣候變遷背後的科學與危機衝突，對永續未來需有更積極行動。

國立自然科學博物館攜手教育部、環境部、台中市政府推出「氣候行動-全球沸騰時代」特展，今天舉辦開幕式，打造虛實融合互動探索體驗，讓民眾認識全球暖化與氣候變遷帶來的衝擊與改變契機，環境部長彭啓明、前中研院長李遠哲、台中市副市長鄭照新等人出席。

國立自然科學博物館長焦傳金表示，2023年是有紀錄以來最熱的1年，到今年6月為止，全球地表均溫已連續13年破同期紀錄，今年年均溫可能再創新高，減緩氣候變遷並因應已無法避免的衝擊，都是人類刻不容容緩的重要任務。

彭啓明提到，過去10年，氣溫不斷出現高溫破紀錄，他和各界討論氣候議題，發現許多人對氣候變遷的認知不一樣，「氣候行動」特展中提到「碳定價」的觀念，值得全台永續長都來認識。

李遠哲表示，地表溫度要限制在工業革命前攝氏1.5°C之內，2050年若要達到淨零排放，則2030年要比2020年溫室氣體排放量要減半。

李遠哲指出，溫室氣體帶來的全球暖化可把人類滅絕掉，平均溫度上升3度帶來極端氣候，當熱浪來襲沒有冷氣，多少人會從地球上消失，人類將不會在地球上生存，若每年無法減少10%溫室氣體排放，愧對下一代。

「氣候行動-全球沸騰時代」特展規劃6大單元，包括序曲、認識氣候變遷、生態危機、氣候危機、翻轉我們的世界、共創淨零世界，結合實體造景、展件、標本等。

走進展場即能看到投影4公尺高的北極圈場景，打造破冰船、冰川等實景，看見絢麗極光與鯨魚悠遊，對比暖化導致地下雨與冰川崩塌消退。「4K極端天氣劇場」觀眾可搭乘太空艙視角看地球，感受地表因極端天氣造成的災害樣貌。

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