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邁向零碳永續新時代 系列論壇中南部接力登場

中央社／ 台北10日電

中央社與環境部共同舉辦「邁向零碳永續新時代」系列論壇，7月31日及8月14日將於台中、高雄接力登場，邀請產、官、學、研各界權威對談，引領台灣邁向淨零永續目標，為企業減碳提供專業解析。

台北首場率先於6月5日舉辦「邁向零碳永續新時代」系列論壇暨《碳交易的28堂課》新書發表會，會中邀請各界碳權專家共同為企業減碳把脈，吸引許多民眾到場聆聽交流，獲得各界好評；系列論壇更接續活動熱度，呼應中南部廣大企業需求，將分別舉辦台中、高雄兩個場次，協助企業共同邁向淨零減碳願景途徑。

這一系列論壇活動，由中經院能源與環境研究中心主任劉哲良主持；台中場上半場與談，將邀請永智顧問公司總經理石信智、清華大學教授范建得、歐萊德公司總經理蔡怡穎、台灣碳資產公司董事總經理劉德安，針對碳交易最新實務提供專業解析，為各領域人士邁入碳交易市場建立嶄新概念；下半場活動則安排碳交所協理朱嘉文、中興大學產業減碳推動辦公室執行長吳耿東、漢寶牧場董事長特助陳彥名、中經院顧問柳婉郁等人與談，協助企業解除碳焦慮，幫助大家跨越淨零碳排的知識門檻。

高雄場則將邀請中山大學碳權研究與服務中心組長王右仁、中鋼公司環境保護處處長吳一民、碳交所協理吳逸萱、如保興業總經理王文信、台灣中油煉製研究所副所長張仁耀、台灣碳權交易推廣協會理事長楊明坤等人與談，共同攜手協助企業一起綠色轉型。

在淨零碳排的全球浪潮下，企業綠色轉型迫在眉睫，「邁向零碳永續新時代」系列論壇期望透過產、官、學、研各界深度交流對話，引領台灣在邁向「2050淨零碳排」願景路徑上，接軌國際永續發展目標共同攜手努力。歡迎各界人士踴躍參與，現場每人均可獲得中央通訊社出版的《碳交易的28堂課》新書，請上活動網站免費報名參加：www.cnaevent.com.tw/2024/Zero-carbon_Forum。

中央通訊社 永續 淨零 環境部 綠色 零碳

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