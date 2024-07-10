「罕見家園」一站式服務 號召千萬捐款圓夢幸福日常

洗澡是平凡幸福，但在行動不便的罕病家庭卻像上演不可能的任務，因此一站式服務「罕見家園」的沐浴體驗深受歡迎，罕見疾病基金會呼籲民眾支持更多病友實現幸福日常的願望。

「洗澡不是天天在洗嗎？沐浴體驗到底是什麼？」這是信祈的媽媽第一次聽聞沐浴體驗最真實的反應，今年19歲的信祈患有慢性兒童型腦硬化症，這是一種台灣通報人數僅有29人的罕見疾病，因侵犯大腦白質及脊髓中樞神經病變，影響大動作發展。

信祈的媽媽說，隨著孩子越長越大、體重、身高增加成了照顧者的體力負擔，每天都靠爸媽2人合力幫忙才能洗澡，信祈只能坐著、握住扶手。去年窗外陣陣8月桂花香，她想起種滿上百棵桂花樹的「罕見家園」，因緣際會得知去年起展開的沐浴體驗。

「這是信祈出生以來第一次舒服地洗澡」，回憶兒子躺在沐浴機放鬆洗澡，露出燦爛微笑，因尊重罕病兒的絕對隱私，僅由熟悉的家人協助，母子享受了一段前所未有的悠閒泡澡時光。信祈的媽媽在心中偷偷許願若天冷時還有體驗機會，想帶兒子再享受一次幸福泡澡。

在台灣將近1.9萬個罕見疾病家庭，病友7成以上無法治癒，因疾病導致身體缺陷、外觀差異、發展遲緩等，成長之路受到阻礙。罕見疾病基金會創辦人陳莉茵今天在記者會表示，罕見家園的建立是20多年以來的服務從單一課程，轉由提供複合功能一站式服務的轉捩點。

罕見家園座落於新竹縣關西鎮2022年開幕，是完成建造能接住「百萬分之一的差異」家的起點，盼罕病兒在家園過日常生活，享受平凡幸福。罕見疾病基金會執行長陳冠如說，罕病家園除了有沐浴體驗，還有感覺統合課程、繪畫園藝課等，打造療癒綠洲。

陳冠如表示，有些課程的老師是由學有所長的罕病個案擔任，如繪畫課老師是「泡泡龍」罕病畫家，反轉病友角色，課程學員人數大約8至30人，不僅罕病兒，罕病家庭的父母、手足，甚至祖父母都可以參與，園區無障礙共融遊戲也讓家園擺脫冰冷機構形象，更有親近感。

罕見疾病基金會攜手全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會，推出「罕病弱勢兒童助學培力計畫」，鼓勵民眾在購物之餘投下零錢行善，或使用全聯線上支付系統捐贈，幫助罕病孩童健全發展，給予更多沐浴體驗、感覺統合課程等實質性幫助。