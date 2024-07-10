快訊

外資連四賣…但狂買金融股及聯電 買超前十名個股曝光

26歲台中警練重機自摔腦死 急救4天家屬今忍痛決定器捐

「罕見家園」一站式服務 號召千萬捐款圓夢幸福日常

中央社／ 台北10日電

洗澡是平凡幸福，但在行動不便的罕病家庭卻像上演不可能的任務，因此一站式服務「罕見家園」的沐浴體驗深受歡迎，罕見疾病基金會呼籲民眾支持更多病友實現幸福日常的願望。

「洗澡不是天天在洗嗎？沐浴體驗到底是什麼？」這是信祈的媽媽第一次聽聞沐浴體驗最真實的反應，今年19歲的信祈患有慢性兒童型腦硬化症，這是一種台灣通報人數僅有29人的罕見疾病，因侵犯大腦白質及脊髓中樞神經病變，影響大動作發展。

信祈的媽媽說，隨著孩子越長越大、體重、身高增加成了照顧者的體力負擔，每天都靠爸媽2人合力幫忙才能洗澡，信祈只能坐著、握住扶手。去年窗外陣陣8月桂花香，她想起種滿上百棵桂花樹的「罕見家園」，因緣際會得知去年起展開的沐浴體驗。

「這是信祈出生以來第一次舒服地洗澡」，回憶兒子躺在沐浴機放鬆洗澡，露出燦爛微笑，因尊重罕病兒的絕對隱私，僅由熟悉的家人協助，母子享受了一段前所未有的悠閒泡澡時光。信祈的媽媽在心中偷偷許願若天冷時還有體驗機會，想帶兒子再享受一次幸福泡澡。

在台灣將近1.9萬個罕見疾病家庭，病友7成以上無法治癒，因疾病導致身體缺陷、外觀差異、發展遲緩等，成長之路受到阻礙。罕見疾病基金會創辦人陳莉茵今天在記者會表示，罕見家園的建立是20多年以來的服務從單一課程，轉由提供複合功能一站式服務的轉捩點。

罕見家園座落於新竹縣關西鎮2022年開幕，是完成建造能接住「百萬分之一的差異」家的起點，盼罕病兒在家園過日常生活，享受平凡幸福。罕見疾病基金會執行長陳冠如說，罕病家園除了有沐浴體驗，還有感覺統合課程、繪畫園藝課等，打造療癒綠洲。

陳冠如表示，有些課程的老師是由學有所長的罕病個案擔任，如繪畫課老師是「泡泡龍」罕病畫家，反轉病友角色，課程學員人數大約8至30人，不僅罕病兒，罕病家庭的父母、手足，甚至祖父母都可以參與，園區無障礙共融遊戲也讓家園擺脫冰冷機構形象，更有親近感。

罕見疾病基金會攜手全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會，推出「罕病弱勢兒童助學培力計畫」，鼓勵民眾在購物之餘投下零錢行善，或使用全聯線上支付系統捐贈，幫助罕病孩童健全發展，給予更多沐浴體驗、感覺統合課程等實質性幫助。

沐浴 罕見疾病

延伸閱讀

台北大巨蛋8月底前有望開唱？ 消安基金會最快下月初完成報告

懷恩、陳玲基金會送愛心 濟助偏鄉國小

力追台積電 三星電子打造晶圓代工一站式服務

罕藥研發成本高 投入藥廠少 台灣卻成全球罕病卓越中心 他分析是「這原因」

相關新聞

豪雨狂炸15縣市！降雨熱區集中大台北地區 將一路下到傍晚

中央氣象署今下午3時40分發布豪雨特報及大雷雨訊息。豪雨警戒區為台北市、新北市、桃園市山區；大雨警戒區包含桃園市、新竹市...

簡直像颱風！大豪雨襲北市南港店家淹水 議員：考驗排水

雨炸台北市，今天下午除大安信義時雨量驚人，台北市內港也有多處積淹水，議員李明賢也在臉書貼出南港成福路附近店家淹水，不僅淹...

午後雷雨狂炸！松山機場航班起降受影響 立榮航班外海「花式繞8圈」

受到午後雷雨影響，松山機場今天下午一度暫停地面作業，影響航班15架次，其中立榮航空從廈門飛往台北松機航班就在外海繞8圈後...

影／雨炸北市釀75件災情！這2區時雨破百 信義地下車道淹50公分

受到午後熱對流強降雨，台北市災害應變中心今天下午提升為二級強化開設，各區災害應變中心亦同時開設。其中大安區福州山測站時雨...

幼兒園長之子性侵20童！兒少法遭質疑阻揭弊 衛福部回應

台北市某私立幼兒園一名男老師涉嫌至少從2023年起，公然在學童面前撫摸女學童下體，案件由法院審理中，檢方持續偵辦，先前執...

新型新冠疫苗選定「JN.1」 10月起與流感疫苗同步開打

年底新型新冠疫苗選株拍板！衛福部疾管署長莊人祥宣布，今年底開打的新型流感疫苗抗原選株為「JN.1」，採購550萬劑，並將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。