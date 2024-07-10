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「球員兼裁判」詐領競賽獎金…創客競賽評委詐近百萬遭起訴 勞動部：將追償
日前報載第3屆百萬創客擂台競賽評選委員蕭宇成夥同賴姓女學生球員兼裁判，涉嫌詐取百萬獎金，經新北地檢署起訴。勞動部勞動力發展署今表示，將依照起訴書及行政調查所掌握事證，追償已核發獎金及損害賠償責任，維護機關法益。此外，也將全面檢視主辦的各類競賽規則，強化評選委員利益迴避與查核機制。
發展署說明，全案經接獲民眾檢舉後，立即主動移送司法偵辦，並同步進行行政調查作業。
發展署進一步說，蕭宇成是以專業資格獲聘為第3屆百萬創客擂台競賽評選委員，依規定應遵守保密及利益迴避原則，此案經新北地檢署依詐欺取財罪嫌將其與賴姓女學生兩人起訴。發展署也將撤銷賴姓女學生團隊冠軍獲獎資格並追回獎金，另依事實證據，據以訴追民事損害賠償責任。
此外，勞動力發展署已全面檢視各類競賽活動規則，強化評選委員利益迴避與查核機制，保障各獎項的公平性。
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