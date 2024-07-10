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「仲夏寶島號」周六啟航 玉里車站售限量30組工字軌便當盒

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
夏日盛典「仲夏寶島號」將於7月13日（周六）啟程。圖／台鐵公司提供
夏日盛典「仲夏寶島號」將於7月13日（周六）啟程。圖／台鐵公司提供

夏日盛典「仲夏寶島號」將於7月13日（周六）啟程，首航當日，玉里車站快閃店將限定販售30組「簡約工字軌316不鏽鋼方型便當盒」，並免費贈送扇庫停車再開提袋；另限量販售1日限定獨具花蓮特色的「剝皮辣椒風味雞便當」共50個。

仲夏寶島號由有「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽機車，附掛莒光號車廂行駛於玉里至台東間，預計共開航3趟車次，沿途停靠玉里、富里、池上、山里及台東等站。

台鐵公司表示，為振興花蓮觀光，玉里車站快閃店於首航當日，將限量販售「簡約工字軌316不鏽鋼方型便當盒」，售價650元，並免費贈送扇庫停車再開提袋（原價299元），限量30組。

玉里快閃店也推出2024仲夏寶島號餐盒、1日限定獨具花蓮特色的「剝皮辣椒風味雞便當」，限量50個，每個售價150元。

配合花東地區田野山嵐相互輝映之際，以CT273蒸汽機車為主軸，規畫蒸汽火車周邊商品，包含實用性極佳的領帶夾、可愛造型抱枕、保溫提袋、行李吊牌及童趣十足的造型微型積木、立體紙雕卡片，數款限定商品結合蒸汽火車元素。

另外，台鐵夢工廠花蓮店（花蓮車站3樓售票口前）限定推出，自7月13日起至8月31日止購買指定商品加價購活動，加價150元購買自行車魔術頭巾、加價99元購買太魯閣美磁鐵書籤組或保溫瓶專用束口袋。

「CT273」是由日本川崎車輛公司於1943年製造，馳騁於西部幹線，自鐵路電氣化後，1984年2月除籍，成為台鐵最後退休的蒸汽機車。2014年8月開始肩負花東線行駛任務，每年6至8月、連3個周末假日，固定行駛於玉里至台東間。

仲夏寶島號蒸汽火車遨遊花東縱谷，途中除可抵達有稻米之鄉美稱的富里站外，還會停靠作家劉克襄形容為「傳說中到不了的車站」的山里站，並可前往與車站一樣隱身在山谷裡的白色小教堂，不僅能欣賞花東田野山嵐，又可享受各站特色小農市集及參訪古典建築之美。

玉里快閃店於7月13日首航當天，推出2024仲夏寶島號餐盒、1日限定獨具花蓮特色的「剝皮辣椒風味雞便當」，限量50個，每個售價150元。圖／台鐵公司提供
玉里快閃店於7月13日首航當天，推出2024仲夏寶島號餐盒、1日限定獨具花蓮特色的「剝皮辣椒風味雞便當」，限量50個，每個售價150元。圖／台鐵公司提供
玉里車站快閃店於首航當日，將限量販售「簡約工字軌316不鏽鋼方型便當盒」，售價650元，並免費贈送扇庫停車再開提袋（原價299元），限量30組。圖／台鐵公司提供
玉里車站快閃店於首航當日，將限量販售「簡約工字軌316不鏽鋼方型便當盒」，售價650元，並免費贈送扇庫停車再開提袋（原價299元），限量30組。圖／台鐵公司提供

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