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北市豪雨信義路地下道管制 捷運忠孝復興站滲水

中央社／ 台北10日電

台北市午後降下豪雨，信義、大安等5個行政區發布淹水警戒，多個路段因宣洩不及的雨水而成汪洋，捷運忠孝復興站轉乘月台也出現水瀑，信義路五段車行地下道因積水管制通行。

台北市政府統計至今天下午3時，共接獲75件災情通報，其中59件為道路或住宅積淹水，包含信義路五段2處住戶通報疑似受困，經消防人員到場確認無大礙；松仁路260號大樓下沉式廣場積水達10公分，已派員前往協助抽水。

市府指出，信義路五段車行地下道因雨勢過大，一度積水30至50公分，隨雨勢趨緩目前現場積水已退，但因路面泥濘，考量車輛通行安全仍管制中。環保局正協助清理，警察局也派員協助交管及疏導。

此外，捷運忠孝復興站轉乘月台天花板出現水瀑，台北捷運公司以紅龍圍起區隔動線，並擺放水桶接水，預期雨勢趨緩後可改善。

民進黨台北市議員許淑華在臉書發布多張照片，顯示吳興街黃濁積水深達小腿，路面甚至漂浮雜物，提醒市民注意安全。

國民黨台北市議員李明賢在臉書發文指出，南港成福路附近淹水高度超過半個摩托車，還灌入店家1樓，簡直就像颱風一樣，呼籲市民出門千萬小心。

台北市長蔣萬安透過臉書表示，抽水站目前持續抽排水並監控水情中，若市民有發現任何狀況請通報1999，各局處將即刻進行處理，並請遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

捷運 淹水

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