豪雨狂炸15縣市！降雨熱區集中大台北地區 將一路下到傍晚

中央氣象署今下午3時40分發布豪雨特報及大雷雨訊息。豪雨警戒區為台北市、新北市、桃園市山區；大雨警戒區包含桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區；大雷雨警戒區為南投縣。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台北市、新北市、南投縣地區及桃園市山區有局部大雨或豪雨，桃園至台中及雲林以南、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象署表示，這波午後雷陣的降雨時間將持續到晚間；另南投縣大雷雨預估持續到下午4時45分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署預報員官欣平表示，今天降雨熱區集中在大台北地區和北部山區，尤其大台北地區會出現局部豪雨，而宜花交界午後雷陣雨可能會較強、且時間較久，入夜雨勢趨緩；接下來幾天南風轉西南風的天氣，會偏向中南部地區，夜間、清晨至上午都會有零星降雨，東半部沿海地區也會有降雨。