快訊

大雨襲擊！信義、大安區雨量達百米 北市83處災情通報

PLG／獵鷹剛加入就傳合約糾紛！洋將布拉曝遭球團刁難

鄭文燦交保檢二度抗告…高院審卷比預期快 改口「今天可能裁」

豪雨狂炸15縣市！降雨熱區集中大台北地區 將一路下到傍晚

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象署預報員官欣平表示，今天降雨熱區集中在大台北地區和北部山區，尤其大台北地區會出現局部豪雨，而宜花交界午後雷陣雨可能會較強、且時間較久，入夜雨勢趨緩。記者曾原信／攝影
氣象署預報員官欣平表示，今天降雨熱區集中在大台北地區和北部山區，尤其大台北地區會出現局部豪雨，而宜花交界午後雷陣雨可能會較強、且時間較久，入夜雨勢趨緩。記者曾原信／攝影

中央氣象署今下午3時40分發布豪雨特報及大雷雨訊息。豪雨警戒區為台北市、新北市、桃園市山區；大雨警戒區包含桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區；大雷雨警戒區為南投縣。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台北市、新北市、南投縣地區及桃園市山區有局部大雨或豪雨，桃園至台中及雲林以南、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象署表示，這波午後雷陣的降雨時間將持續到晚間；另南投縣大雷雨預估持續到下午4時45分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署預報員官欣平表示，今天降雨熱區集中在大台北地區和北部山區，尤其大台北地區會出現局部豪雨，而宜花交界午後雷陣雨可能會較強、且時間較久，入夜雨勢趨緩；接下來幾天南風轉西南風的天氣，會偏向中南部地區，夜間、清晨至上午都會有零星降雨，東半部沿海地區也會有降雨。

大雷雨 豪雨

延伸閱讀

雙北升級豪雨、國家級警報響 13縣市大雨 專家示警：小心淹水

雨區擴大、雷聲隆隆！15縣市大雨特報 注意雷擊及強風

午後雷陣雨開炸 大台北等9縣市大雨特報

大台北午後慎防豪雨 氣象署估7月中下旬進入較活躍颱風季

相關新聞

豪雨狂炸15縣市！降雨熱區集中大台北地區 將一路下到傍晚

中央氣象署今下午3時40分發布豪雨特報及大雷雨訊息。豪雨警戒區為台北市、新北市、桃園市山區；大雨警戒區包含桃園市、新竹市...

簡直像颱風！大豪雨襲北市南港店家淹水 議員：考驗排水

雨炸台北市，今天下午除大安信義時雨量驚人，台北市內港也有多處積淹水，議員李明賢也在臉書貼出南港成福路附近店家淹水，不僅淹...

雨炸北市釀75件災情！這2區時雨破百 信義地下車道淹50公分

受到午後熱對流強降雨，台北市災害應變中心今天下午提升為二級強化開設，各區災害應變中心亦同時開設。其中大安區福州山測站時雨...

新型新冠疫苗選定「JN.1」 10月起與流感疫苗同步開打

年底新型新冠疫苗選株拍板！衛福部疾管署長莊人祥宣布，今年底開打的新型流感疫苗抗原選株為「JN.1」，採購550萬劑，並將...

旅遊注意！旅客行李上愛加1物 地勤崩潰警告：恐害機場遭殃

暑假是旅遊旺季，為了讓行李更穩固，不少人會綁上行李帶，不過有地勤人員在網上發文，認為盡量不要用行李帶，若要用就一定要穿過行李把手，因為一旦行李帶鬆脫，嚴重時會讓行李滾帶故障，有可能整個機場也會遭殃。

雷雨狂轟大台北！松山機場暫停地面作業 部分航班延誤

因雷雨影響，交通部民航局表示，松山機場下午1點35分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。