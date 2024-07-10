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6月新生兒1萬440人 總人口數連6月負成長

中央社／ 台北10日電

內政部最新統計，今年6月底台灣人口總數2341萬2899人，相比5月減少709人，今年已連續6個月負成長；其中6月新生兒數1萬440人，較5月減少728人，今年上半年新生兒累計6萬3874人。

內政部今天公布2024年6月戶口統計資料，人口數為2341萬2899人，與去年同月比較增加3萬9616人，平均每天增加108.24人，與5月比較則減少709人，也是今年以來連續6個月人口負成長。

新生兒部分，6月出生數1萬440人，約每4.1分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之5.44，較上年同月減少569人，較5月減少728人。就縣市別言，粗出生率最高為雲林縣千分之11.12，其次為連江縣千分之7.85、彰化縣千分之6.84；最低為基隆市千分之3.27、新北市千分之3.81、嘉義市千分之4.03。

今年1月到5月出生數分別為1萬1023人、9663人、1萬827人、1萬753人、1萬1168人，加上6月的1萬440人，上半年新生兒累計6萬3874人。但若與2023年全年新生兒數13萬5571人相比，今年上半年新生兒人數還未達去年的一半，龍年出生數恐不容樂觀。

6月死亡數為1萬4922人，平均約每2.9分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為千分之7.78，較上年同月減少2493人，較5月減少1494人。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣千分之12.58，其次為花蓮縣千分之11.35、台東縣千分之11.28；最低為連江縣千分之4.36、新竹市千分之5.15、金門縣千分之5.68。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，6月遷入人口數為7萬9450人，較5月減少1萬4193人；遷出人口數為7萬5677人，較5月減少1萬4210人，淨遷入人口數為3773人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣6月人口自然增加為負4482人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，6月為3773人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口減少709人。

另外，6月結婚對數合計9275對，其中不同性別9038對、相同性別237對，折合年粗結婚率為千分之4.83；離婚對數為4120對，其中不同性別4045對、相同性別75對，折合年粗離婚率為千分之2.15。

出生數 嬰兒 性別 新生兒 死亡率 龍年

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