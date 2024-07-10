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旅遊注意！旅客行李上愛加1物 地勤崩潰警告：恐害機場遭殃

香港01／ 撰文：喬納森
貼文讓行內人有共鳴，「真的！我是航勤，在底下天天撿！有時候還卡到！要瘋了」。（示意圖／Ingimage）
貼文讓行內人有共鳴，「真的！我是航勤，在底下天天撿！有時候還卡到！要瘋了」。（示意圖／Ingimage）

暑假是旅遊旺季，為了讓行李更穩固，不少人會綁上行李帶，不過有地勤人員在網上發文，認為盡量不要用行李帶，若要用就一定要穿過行李把手，因為一旦行李帶鬆脫，嚴重時會讓行李滾帶故障，有可能整個機場也會遭殃。

有地勤在社交平臺Threads發文，她指「強烈聲明！能不用就不要用行李束帶」，而如果要用的話，「真的要用就請穿過把手，不要再說什麼我有綁這種話，謝謝！」，她更三次強調「行李束帶請穿過把手」這一點。

樓主解釋，若行李帶鬆脫被卡住，會影響行李運送，小問題浪費1條行李帶，問題嚴重一點會讓行李滾帶故障，一旦發生故障，有可能整個機場也會遭殃。

有地勤在網上發文建議旅客盡量不要用行李帶。（amazon.com）
有地勤在網上發文建議旅客盡量不要用行李帶。（amazon.com）

貼文引起同行有共鳴，有人表示「看到一堆人用束帶不穿過手把，我也不知道在幹嘛」、「真的！我是航勤，在底下天天撿！有時候還卡到！要瘋了」、「直接呼籲不要用就好了」。

亦有不少網友留言「我也不懂為什麼要用行李束帶，一捲膠帶還比較有用」、「跟團飛長程旅行社必送，原來有如此大的影響性，長知識」。也有別人認為行李帶是用作識別，「現在綁這個應該都是為了不要被拿錯」、「謝謝告知，我都會在袋子上綁東西標示，以後要改掉了」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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