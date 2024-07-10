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10月起新冠、流感疫苗同時開打 莊人祥盼提高接種率

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

衛福部疾管署長莊人祥表示，今年10月將同時啟動新冠疫苗流感疫苗公費接種，希望可以提升新冠疫苗接種率。我國今年採購約665萬劑流感疫苗，為包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株的四價流感疫苗。另有預計600萬劑針對「JN.1」變異株的新冠疫苗。

莊人祥表示，經參依美國CDC針對新冠疫苗與流感疫苗同時接種的安全性，考量併同接種可提升接種率，降低併發新冠、流感重症發生風險。分別為莫德納疫苗提供12歲以上者為單劑型（0.5mL/劑），12歲以下為多劑型（0.25mL/劑/每瓶10劑）。

疾管署發言人曾淑慧表示，公費流感疫苗與JN.1新冠疫苗採取兩階段開打。第一階段為10月開始，提供醫事人員、65歲以上長者、55歲以上原住民、孕婦、禽畜及動物防疫相關人員、6個月以上至高中職學生、長照機構工作人員、潛在疾病者、有不到6個月嬰兒的父母、保母等對象接種流感及新冠疫苗。

曾淑慧表示，第二階段為11月起跑，提供全民開打JN.1新冠疫苗，並且提供50至64歲成人流感疫苗。

曾淑慧提醒，民眾新冠疫苗要留意，必須與前一劑新冠疫苗接種間隔12周（84天）以上。若為6個月至4歲幼兒，不曾接種新冠疫苗，2間隔4周（28天）以上。

另外，莊人祥也表示，公費疫苗開打後會提供醫療院所獎勵金，但暫無規畫提供民眾的催打刺激獎勵；同時未來幾年新冠疫苗仍規畫公費接種。

新冠及流感公費疫苗雙雙開打，並採取兩階段接種。圖／疾管署提供
新冠及流感公費疫苗雙雙開打，並採取兩階段接種。圖／疾管署提供

新冠疫苗 流感疫苗 莊人祥

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