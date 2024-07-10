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大雷雨狂轟 台北市、新北市淹水1級警戒 大安、信義區時雨量破百

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息。本報資料照片
中央氣象署針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息。本報資料照片

中央氣象署針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息。根據水利署防災資訊網，台北市為淹水一級警戒，包括: 南港區、信義區、大安區、內湖區、文山區、中正區。新北市一級警戒有汐止區。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台北市區劇烈雨勢，大範圍10分鐘高達30毫米，小心淹水。

大雷雨示警區域：新北市深坑區，台北市文山區、台北市松山區、台北市大安區、台北市南港區、台北市信義區、台北市內湖區。路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。顯著對流系統或午後雷陣雨影響時易有雷電發生影響飛機起降，留意最新航班資訊。

根據氣象署雨量排行，已有2個氣象測站的時雨量超過100毫米，包括台北市大安區福州山測站時雨量104.5毫米，其次是台北市信義區瑠公國中測站104.0毫米。

內湖 大雷雨

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