為何要打新型新冠疫苗？醫1譬喻解釋疫苗保護力變弱

疾管署今將開說明今年底的新型新冠疫苗轉株，可能會選擇新變異株「JN.1」或是「KP.2」。台大兒童醫院感染科醫師黃立民表示，XBB疫苗對現在流行的新冠病毒的保護力已經衰弱，抗體效力已經降低2、3成，主因是JN.1、KP.2突變點多，跟XBB已經不是「近親」，是「遠親」。同時示警，下一個即將流行的的變異株LB.1重症率較高，必須多加留意。

根據疾管署近四周變異株監測統計，本土變異株檢出以JN.1為多占38%，但近期呈下降趨勢；另外KP.2本土占比23%、LB.1占18%、KP.3占14%、XDV.1占5%。

美國選定KP.2作為今年新冠新型疫苗選株，世界衛生組織則是選擇JN.1作為新冠疫苗抗原。昨日我國衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）開會討論變異株選擇，將於今日下午公布今年底10月後接種的新冠疫苗抗原選株為何。

台大醫院小兒感染科醫師黃立民表示，民眾對於新冠病毒的保護力不是來自於自然感染，就是疫苗，但是隨著病毒演化，會讓原先保護力失效。特別近期變異株跟原先流行變異株突變改變多，XBB跟最近流行的「JN.1」、「KP.2」突變點變多，已經不是「近親」，而是遠親。進而導致XBB疫苗對JN.1、KP.2的抗體效果下降2至3成，雖然看起來不會太差，但其實影響很大。

黃立民表示，病毒為了逃脫，會不斷演變，但疾病嚴重程度不一定會變輕，也可能會變嚴重。下一支可能流行的變異株LB.1的繁殖能力比較強，感染後會產生較多的子代病毒，導致重症機率較高，因此必須要特別小心。

林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，變異株改變是必然趨勢，現在雖然JN.1、KP.2在本土變異株占比較多，但是嚴重程度並未特別增加，這兩個病毒株症狀也相去不遠，民眾表現症狀也相去不遠。