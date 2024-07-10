雙北升級豪雨、國家級警報響 13縣市大雨 專家示警：小心淹水
中央氣象署發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台北市及新北市有局部大雨或豪雨，桃園至台中、南投地區及雲林以南、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
豪雨特報範圍：台北市、新北市。大雨特報範圍：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。
氣象署發布台北市、新北市大雷雨即時訊息及災防告警，持續時間至下午3時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台北市區劇烈雨勢，大範圍10分鐘高達30毫米，小心淹水。
大雷雨示警區域：新北市深坑區，台北市文山區、台北市松山區、台北市大安區、台北市南港區、台北市信義區、台北市內湖區。
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