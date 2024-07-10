放假play開車不累！長途駕駛必備10大「有神」助攻神器

長途開車精神不濟多虧有....

《網路溫度計DailyView》

暑假即將到來，許多人會選擇開車載家人出門遊玩，或與三五好友一同進行戶外及水上活動，但最難熬的會是長途駕駛，容易導致的精神不濟。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，為你整理出網友討論度最高的「開車不睏神助攻」有哪些。

在國定假日、週休假期開車出門，難免會遇到塞車情況，行駛國道時還有可能因為周圍景物相同產生視覺疲勞，如果一直灌茶、喝咖啡也容易想跑廁所，還會有在車上打翻飲料的危機，開心放鬆的心情更是直接大打折扣，因此也有不少人選擇嚼口香糖或吃咖啡因錠提神。長途駕駛除了要養足精神再上路，若是開車途中不小心遇到昏昏欲睡的情形，不妨可以試試網友推薦的方法，專心開車，快樂出門、平安回家！

No.1 補充咖啡因

鋭速運動醫學提供

開車覺得昏沉想睡，想要馬上恢復精神時，大多數駕駛人都會選擇補充含有咖啡因的食品，舉例來說，像是咖啡、茶類、可樂或是咖啡因糖果等。咖啡因之所以能夠幫助人保持清醒，主要原理就是來自於促進快樂賀爾蒙「多巴胺」釋放、抑制身體休息訊號「線苷」產生，網友對於補充咖啡因食品也非常有感，「很冰的美式咖啡」、「美式+zero肥宅快樂水，試過有一定的功效」、「罐裝咖啡X2，堪稱咖啡因炸彈」。

不過開車時喝咖啡飲料類，除了容易跑廁所，維持時間也不夠長，可能需要多喝幾杯而導致咖啡因過量，再者如果不慎打翻也難以清理，另外咖啡因糖果可能因為量不足而無法發揮效果，所以也有不少人選擇食用新型態的「咖啡因錠」取代，網友分享，「去買咖啡因錠，一顆下去馬上清醒」、「有試過，蠻有效的，吃了馬上沒睡意」、「好處就是方便，不用買沖泡咖啡，隨時可以吃」、「以前為了打起精神有服用過，還蠻實用的」、「每天上班開車途中先來一顆提神，本來想說只是糖果應該還好，沒想到吃完覺得蠻頂的！真的會有精神為之一振的感覺，油門都一路催下去不腳軟」。

其中討論度最高的是RACE ON的專利「耐力咖啡因雙層錠」，主要是因為他們有「速放+緩釋」雙層釋放控制科技，因此1錠就可以維持最長8小時的長時間有神，對長途開車或為了避免塞車、大清早沒睡飽就出門的網友來說CP值很高。加上1錠只有一杯中美式的咖啡因含量（200毫克），跟喝咖啡比起來，更能控制整天的咖啡因攝取量，而且咖啡因來源為德國綠茶萃取，比較溫和不刺激，所以很受長途駕駛及不喝咖啡人的歡迎。

No.2 小睡補眠

翻攝交通部高速公路局官網

開車開到一半開始呵欠連連，眼前視線開始變得逐漸模糊的時候，大多數人還是會選擇停靠休息站或是路邊停車位，待在駕駛座上小睡補眠，確保自己恢復精神後再繼續上路，其中國道1號湖口南站、泰安南站、西螺北站、新營、仁德服務區及國道3號關西、西湖南站、清水、南投、古坑、東山、關廟服務區還特別設有「駕駛人休息室」，只要持駕駛執照，就能在駕駛人休息室盥洗或是休息睡覺，平均可借用時間為2小時至4小時，降低駕駛人疲勞駕駛風險。

小睡補眠也成為網路上眾多網友認為長途安全開車良方，「不睡一覺真的沒辦法消除這種疲勞感」、「休息站直接睡20分鐘」、「去休息站睡半小時其實就蠻有用的」、「最簡單的方法就是去休息站，手機鬧鐘開下去，睡個15分鐘，再起來撇個尿」、「睡20分鐘，之前累都會去湖口休息站躺半小時再出發」。

No.3 聽音樂、Podcast或廣播

示意圖／pexels

倘若平時有聽音樂、Podcast的習慣，長途開車的時候不妨可以在上路前打開歌單、Podcast或廣播，不論是跟著歡快的音樂大聲哼唱，還是聆聽Podcast或廣播裡有趣的聊天內容，都能幫助自己在開車時不會枯燥乏味，喚醒沉重的眼皮之餘，也能打起精神繼續開車上路。

聽音樂、Podcast或廣播也成為部分網友長途駕車時提振精神的不二法門，「聽重金屬」、「開音樂，跟著一起唱啊」、「放自己會唱的歌單，唱著唱著就到了」、「音樂開大聲一點，跟著喜歡的音樂大聲嘶吼，很提神」、「準備一大串歌單，邊開邊唱，上個月1人環島就這樣做，供參」、「唱歌、吃零食、聽喜歡的Podcast、休息」。如果不曉得Podcast有哪些好聽的內容，也可以參考《網路溫度計DailyView》文章「從看的變成用聽的也行！台灣人氣YouTuber經營Podcast頻道Top 10」，找到屬於你適合的節目收聽唷！

No.4 與同車者聊天

示意圖／ChatGPT

長時間開車最怕只能孤單的盯著道路駕駛，假如車內不只有你一個人的話，建議可以主動和副駕駛、乘客聊天，話題盡可能不要太過沉重，比方說最近遇到哪些好玩有趣的事情，不僅可以打破車上安靜尷尬的僵局，還能增進家人朋友間感情或與新朋友破冰，同時避免自己想睡覺的情況發生。

先前曾有鄉民在PTT上分享「能跟先生在車上聊3-4個小時嗎」，原PO苦惱於自己的先生向她抱怨，開車出門沒人聊天導致自己很想睡覺，不曉得下次出遠門去墾丁玩，該怎麼和先生聊天聊3至4個小時，許多網友也熱心給予建議，「我也是坐副駕就不會睡著，想辦法跟駕駛座的尬聊，開車長途真的太辛苦了」、「隨便聊聊工作、親戚、朋友、婆家、娘家、上課的課程、健身房運動減肥心得、餐廳評價，很多可以聊欸。不用一直滔滔不絕的講，5-10分鐘開個話題就可以度過很長的時間了XD」。

No.5 嚼口香糖

示意圖／ChatGPT

想要在長途開車時保持高度專注力，還有人會使用「嚼口香糖」的方式，不過並非是口香糖成分讓人睡意全消，反而是透過「嘴巴不斷咀嚼」的動作。根據精神科醫師溫閔凱於《華人健康網》說明，研究發現人體進行反覆嚼食的動作，大腦便會釋放有助於放鬆的α波，讓人感受心情和緩與平靜，咀嚼肌活動也能增加腦部血流量、刺激大腦前額葉，提升注意力，但建議大家可以挑選無糖口香糖，才能避免造成身體額外負擔。

許多駕駛也特別推薦咀嚼口香糖作為保持清醒的方式之一，「吃超涼薄荷糖／薄荷口香糖」、「以前會喝康貝特那種，現在是吃口香糖」、「嚼完口香糖後喝一口冰水很有用」、「口中三塊薄荷口香糖+冰塊滿滿的可樂」、「口香糖、小睡30分鐘、窗戶全開，我大概都是這三種」、「我是用泰國薄荷膏插鼻孔、薄荷口香糖加冰水，可以撐一個小時」。

No.6 刺激身體保持清醒

示意圖／ChatGPT

古人以往為了在半夜讀書時不要打瞌睡，大多會以「懸粱刺骨」的方式，將頭髮用繩子綁在屋樑上，或是用錐子刺腿保持清醒，這種方法也被沿用到現今長途開車的時候，包含搧自己巴掌、拔鼻毛、捏耳垂、彈耳朵、捏大腿等都有人嘗試，也有網友選擇較為溫和的方法，例如按摩合谷穴、太陽穴、百會穴、肩頸穴等穴位，減少好幾個小時開車所帶來的疲勞感。

網友也不吝嗇分享自己試過刺激身體的小撇步，「下交流道找按摩鬆一下」、「我都呼自己巴掌」、「我都狂打自己巴掌，你試試看」、「拔鼻毛，痛到馬上清醒眼淚直流」、「拿一根針往自己的指甲縫戳，選我正解」。雖然有許多人喜歡用刺激身體的選項保持清醒，不過小編還是建議大家不要過度傷害自己的身體，畢竟身體髮膚、受之父母，盡可能還是以按摩取代讓身體受傷的方式才是上上策。

No.7 使用綠油精、薄荷棒

示意圖／ChatGPT

除了前述提及的咀嚼口香糖之外，也有人會選擇使用綠油精、白花油、薄荷棒等涼感小物，藉由薄荷較為刺激性的味道，在長途開車時藉此保持全神貫注，其中八仙薄荷棒更是成為台灣人遠赴泰國觀光時必買的伴手禮，不少駕駛也認證在開車時打開薄荷棒輕輕用鼻子聞，不僅馬上通鼻，還能讓自己在接下來的長途旅程不會昏昏欲睡。

網友對於使用綠油精、薄荷棒提高開車時的注意力有感而發，「我隨身有一罐白花油，覺得精神不好的時候塗一點在太陽穴跟人中，慢慢覺得沒有效的時候可以試試看插到鼻孔裡面輕輕呼吸」、「吸薄荷棒超爽的」、「通常我開車都會聽音樂唱歌，車上備著薄荷棒」、「如果真的沒辦法，我個人是使用一招，把綠油精、白花油、萬金油這種東西塗在下眼臉的周圍，因為很涼很刺激，伴隨流眼淚，甚至鼻涕，然後窗戶打開吹風，增加刺痛感，這是第二有效的方法」。

No.8 輪流駕駛

示意圖／pexels

示意圖／pexels

除了可以找副駕駛聊天之外，如果副駕駛具有駕駛執照，長途開車前可以事先和對方溝通，在感到精神不濟或是固定時間時換手開車，不僅可以確保自己有充分的休息時間，也能避免舟車勞頓導致疲勞駕駛，安全行駛才能平安抵達目的地。

輪流駕駛也成為網友公認長途開車時避免疲勞的好選擇，有網友也好奇詢問男女朋友出門玩時，若男友是主要負責開車的人，在長途駕駛時女友是否願意幫忙分擔，吸引大票網友迴響，「我跟我男友都會輪流開」、「會啊，讓他休息一下」、「會啊，輪流開很正常」、「我爸媽都輪流開」，但也有其他人指稱，「出遊都是我開車的，但若是騎車都是男友，分工合作」、「高速公路男友開、平面道路我開」、「無論是否為情侶會想幫忙，但遇到的男生都不願意給女生開，不敢開，怕被罵三寶，壓力好大啊」。

No.9 吃辛辣食物

示意圖／ChatGPT

不敢吃辣的人，如果有長途開車出去玩的需求，也有人會選擇嘗試食用辛辣食物，例如吃辣椒醬、舔哇沙米、含著芥末，比較溫和一點的人則會試試看酸梅、鹽糖、苦茶糖等零嘴，透過舌頭感官喚回自己即將丟失的專注力，如果堅持沒有喝水緩解，陣陣的刺痛感更是讓人保持清醒、睡不著覺。

眾多網友在PTT上分享長途開車時吃刺激性食物，令自己精神奕奕的偏方，「嘴巴含辣椒醬」、「吃辣椒或是蒜頭可以試試」、「芥末花生」、「喝紅牛配辣椒，試過一次有痛苦但真的沒辦法睡...」、「我都去休息站買個茶葉蛋或買包辣味豆干或蝦味先吃」、「我都吃酸梅」、「無籽冰梅試試」、「要吃話梅，很酸的那種，含下去馬上清醒」、「鹽糖吃下去，再喝個飲料，應該可以撐半小時以上」。

No.10 飲用能量飲料

示意圖／ChatGPT

說到開車時避免開著開著就睡著的秘方，當然也少不了飲用能量飲料啦！許多人為了集中開車時的注意力，大多會在上路前到便利商店、超市購買冰涼的能量飲料，不僅喝完可以快速恢復精神，冰冰涼涼的口感也令人著迷，甚至成為許多長途跑車司機送貨時的最佳良伴。

部分長途開車的駕駛人也推薦適時飲用能量飲料保持專注精神，「Red Bull有用，真心不騙」、「開車前喝紅牛，個人覺得很有用」、「偉恩特濃+康貝特或蠻牛，一起灌下去，我這樣是有效」、「長途一律帶幾瓶無糖紅牛」，不過也有貨車司機指出適量飲用才會有效，「發現紅牛是真的有用，去程喝一瓶大瓶的就能撐到目的地，但回程時又喝了三、四瓶，效果會一直遞減，每瓶能撐的時間越來越短」，但因為飲入較多液體，有容易想上廁所並有攝取過多糖分的疑慮。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年6月3日至2024年6月2日，共一年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論本次主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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