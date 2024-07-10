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台中首例日本腦炎現蹤大里！ 60旬婦發燒昏迷進加護病房

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府防疫人員為防治蟲媒類傳染病，持續衛教民眾落實居家環境容器減量及孳生源清除。圖／台中市衛生局提供
台中市政府防疫人員為防治蟲媒類傳染病，持續衛教民眾落實居家環境容器減量及孳生源清除。圖／台中市衛生局提供

依疾管署監測資料顯示，統計至今年7月9日止，國內累計日本腦炎確定個案共13例，其中1例為台中市大里區。台中市衛生局說明，這名確定個案為台中首例，個案為60多歲女性，6月10日發燒、13日昏迷入住加護病房，經中央實驗室檢驗研判確診，目前這名婦人仍住院治療中。日本腦炎高峰期約在每年6月至7月，提醒市民加強防蚊措施。

衛生局長曾梓展說明，疫調發現這名個案為60多歲家管婦人，平時多在居家附近活動，個案在6月10日出現發燒、頭痛就醫後未改善，6月12日因意識改變就醫收治入院，6月13日意識昏迷入住加護病房，後轉院至醫學中心，7月5日經中央實驗室檢驗研判確診，目前仍住院治療中。

曾梓展指出，這名個案同住家人5人皆無症狀，衛生單位進行居住地調查，發現居住地3公里內有水稻田、鴿舍等高風險環境，設置捕蚊燈及並向民眾宣導。

曾梓展說明，日本腦炎潛伏期約5至15天，大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡，國內傳播的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請市民朋友黃昏或黎明時需注意加強防蚊措施。

衛生局表示，接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，由於豬隻、鳥類等動物皆為日本腦炎病毒宿主，呼籲農產畜牧工作人員如未曾接種日本腦炎疫苗者，可前往台中市旅遊醫學門診，衛福部台中醫院或梧棲童綜合醫院經醫師評估自費接種，提醒家中若有尚未完成日本腦炎疫苗接種的適齡嬰幼兒，請盡速至台中市各區衛生所或預防接種合約院所完成接種。

台中市 日本腦炎 衛生局

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