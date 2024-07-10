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國家級警報響！汐止、石碇、士林山區暴雨 大雷雨狂炸北北桃
中央氣象署發布台北市、桃園市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水。
大雷雨即時訊息示警區域：台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區。新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、汐止區、土城區、蘆洲區、泰山區、深坑區、石碇區。桃園市龜山區。
氣象署發布山區暴雨，警戒區域包括新北市汐止區、新北市石碇區、台北市士林區。氣象署針對新北市北港溪（汐止柯子林）、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至下午3時41分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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