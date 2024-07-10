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午後雷陣雨開炸 網友樂為石門水庫集氣：鏡頭君模糊了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
從YouTube「石門水庫即時影像」可見當地下大雨，網友集氣表示，「雨大到鏡頭君都模糊了」、「我等著看石門水庫洩洪的畫面」、「這個畫面看得真舒服」。圖／取自YouTube「石門水庫即時影像」
從YouTube「石門水庫即時影像」可見當地下大雨，網友集氣表示，「雨大到鏡頭君都模糊了」、「我等著看石門水庫洩洪的畫面」、「這個畫面看得真舒服」。圖／取自YouTube「石門水庫即時影像」

午後大雷雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，午後對流發展旺盛，大台北雷陣雨開始。下午至傍晚，其他地區也有雷陣雨機會，室外活動攜帶雨具，並多注意天氣狀況小心瞬間大雨、雷擊、強陣風。

中央氣象署發布大雨特報，大台北、南投地區及桃園至台中、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。大雨特報範圍：台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。

YouTube「石門水庫即時影像」也湧入網友集氣，網友表示，「太好了，中午就開始大雨」、「上游巴陵也在下雨，讚」、「雨大到鏡頭君都模糊了」、「我等著看石門水庫洩洪的畫面」、「這個畫面看得真舒服」。

中央氣象署發布大雨特報，大台北、南投地區及桃園至台中、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率。圖／取自氣象署網站
中央氣象署發布大雨特報，大台北、南投地區及桃園至台中、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率。圖／取自氣象署網站

南投縣 石門水庫

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