新冠確診數飆高！醫：突變後新病毒傳染力更強 一得再得

進入暑假，各地都傳出新冠確診人數爆增，致使病床不足，醫療量能相當緊繃。宜蘭羅東博愛醫院感染科醫師盧進德今天表示，這一波捲土重來的新冠病毒和3年前不同，特別的是確診病人不容易惡化成重症，但是傳染力變強了。

「曾經被確診過一次或兩次，對這次的疫情其實是沒有任何的抵抗力。」盧進德醫師表示，針對這波確診潮，很多人以為過去曾經確診得過之後，本身已經產生抵抗力，不會再得了，事實上突變後的新病毒，傳染力更強，就連確診過的人也無法倖免。

他說，口罩、勤洗手這些過去3年普遍被落實的防疫措施，在疫情過去後也跟著被放下，但目前疫情確診人數激增，出入公共場所、搭乘交通運輸工具，仍應維持這些習慣，最好把口罩戴起來，避免被傳染。

此外，快篩仍是重要防疫工具，若是出現呼吸道症狀，應盡速快篩，一旦確診應與周遭親友維持社交距離，避免交互傳染、全家中鏢。

盧進德建議，65歲以上以及慢性病病人等高風險族群，應留意疫苗施打訊息，盡量補齊體內抗體；若確診也應視情況就醫，依照醫囑使用口服抗病毒藥物治療，避免惡化成為重症。

縣衛生局表示，目前只有新冠重病需要通報到衛生局，前幾周縣內新冠確診重病通報都是個位數，上上周通報增加至29人重症確診，上周25人，但有些人沒有通報，連同近來流感呼吸道疾病的人，使得醫療院所病人大增。