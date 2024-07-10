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核電延役 柯志恩裁示擇期續審、勢必在下會期

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院教育文化委員會今天排審「核子反應器設施管制法第6條修正草案」，本次修正將為核電廠延役解套，然而朝野在核電延役議題上共識嚴重不足，召委柯志恩裁示擇期續審。記者李柏澔／攝影
立法院教育文化委員會今天排審「核子反應器設施管制法第6條修正草案」，本次修正將為核電廠延役解套，然而朝野在核電延役議題上共識嚴重不足，召委柯志恩裁示擇期續審。記者李柏澔／攝影

立法院教育文化委員會今天排審「核子反應器設施管制法第6條修正草案」，本次修正將為核電廠延役解套，然而朝野在核電延役議題上共識嚴重不足，經召委柯志恩裁示擇期續審。

柯志恩表示，本次會排審「核子反應器設施管制法第6條修正草案」，主要是許多企業界討論到這個能源的這個問題，因此排案來做處理，至於會決議擇期再審在於藍綠針核電延役的議題上共識是非常不夠的，而最大的問題是國民黨內部意見不一，部分人士認為能源問題是執政黨要負起的責任，質疑是否有必要在這個時候幫執政黨做一個剎車的動作。

柯志恩說，雖然黨內要有更大的共識，但起碼今天做了這樣針對法條的討論的，下一次審查就可以省掉詢答的時間直接進入逐條討論，但審查勢必會在下個會期當中，具體審查時間要看下任召委的安排，然而能源問題茲事體大，審查之前也會辦一些公聽會，但這也需要黨內先凝聚共識才行。

國民黨 柯志恩 核電

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