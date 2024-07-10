午後雷陣雨開炸 大台北等9縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，大台北、南投地區及桃園至台中、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨：台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。

未來1周都是午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員官欣平表示，今天偏南風，降雨主要在下風處，下午中部以北降雨，中南部降雨在山區，短延時豪雨現象可能出現在大台北。明天、周五高壓減弱比較明顯，吹西南風，迎風面的中南部地區清晨、上午會有一小段降雨，還是以午後雷陣雨為主，集中在中部以北、宜花，東南部可能出現焚風，各山區可能大雨。