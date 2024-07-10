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交通部將推TPASS 2.0 年底前試辦14天內短天期定期票

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部長李孟諺10日指出，正在研擬TPASS 2.0方案，一改以往的月票模式，將採以天數計算方式的「短天期定期票」新措施，初步規劃會是14天以內的定期票，讓觀光客、出差客群也能適用，預計今年底前上路試辦。

交通部今日列席交通委員會報告TPASS通勤月票辦理情形，報告中指出，為於疫後振興公共運輸市場，交通部於疫後特別預算編列 3 年 200 億元經費推動 TPASS 行政院通勤月票，目前全國已有 19 個縣市推出 24 個月票方案，澎湖縣月票方案預計於 113 年 8 月上路實施，屆時將可達成於全國 20 縣市推動目標。

截至6月底，全國已有 768.8 萬人次加值購買月票方案並約有 5.74 億人次使用月票搭乘各類公共運輸。未來也將持續精進， 公路局已核定但尚未上線的月票方案為澎湖縣月票及北宜2,300元月票，其中澎湖縣月票預計於8月上路實施，另宜蘭縣2,300元月票方案業經公路局於6月6日審查原則通過，預計將於9月上路實施。

交通部透露，目前正規劃TPASS 2.0，研議推出短天期定期票措施，以現行TPASS月票為基礎，推出適用天數不超過14天的方案，預計今年12月底上路試辦推動。

不過針對立委提出希望能選擇運具，李孟諺則表示，此部分相對複雜，還需要評估。

交通部 澎湖

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