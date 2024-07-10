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討論核電機組延役 藍委：AI發展要穩定電力是在幫賴政府解套

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立委指出，台灣若要發展AI絕對不能缺電，若無法營造足夠供電的環境，台灣要成為AI發展中心無異是自欺欺人。路透
立委指出，台灣若要發展AI絕對不能缺電，若無法營造足夠供電的環境，台灣要成為AI發展中心無異是自欺欺人。路透

立法院教育文化委員會今天排審「核子反應器設施管制法第6條修正草案」，本次修正將為核電廠延役解套。國民黨立委表示，台灣要成為AI發展的中心就必須有穩定的電力需求，台灣的能源政策若和其他國家逆向而行，AI中心恐成缺電中心，今天所提的法條放寬，實際是在為賴政府的能源政策解套。

各委員版本中，立委翁曉玲等人提案版本指出，運轉執照之有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者應於執照有效屆滿前向主管機關申請換發執照；未取得換發執照前不得繼續運轉，但經主管機關確認核子反應設施安全無虞時得繼續運轉；羅智強等人提案版本與前者類似，但草案版本強調主管機關不得以屆期時限拒絕換發執照申請。

立委王鴻薇表示，台灣能源嚴重缺乏自主性，為穩定電力供應及避免未來能源短缺與保持經濟發展，並有效減少碳排緩和全球暖化問題，核能政策應參考美國與歐盟仍維持興建新的核能電廠，且核准核電廠延役到60年的能源政策，而台灣若要發展AI就絕對不能缺電，AI數據中心需要大量的穩定電力需求，如果無法營造足夠供電的環境，台灣要發展AI根本是在空中畫餅、自欺欺人，今天提出修法是要讓台電和經濟部在足夠供電上做好準備。

教文委員會總召柯志恩表示，如果台電不送出核電機組延役計畫，即便這次修法通過也是「躺著沒用」，是否政府只要保證不缺電就不會提出延役申請計畫？台電董事長曾文生表示，延役要有更多安全評估，法的修正代表一種價值意向，不該這樣切割。

立委葛如鈞表示，近年國際局勢影響下，鄰國日韓已重啟核電，義大利7月初提交能源與氣候企畫案，估計2050年約11%發電仰賴核能，代表義大利30多年的非核政策畫下句點，為何台灣的核能都和其他國家逆向而行？這次的修法是溫情喊話聲聲催，但行政院充耳不聞，AI發展中心恐成缺電中心；核安會主委陳東陽僅表示「盡表尊重」。

立委林宜瑾指出核安、核廢、全民共識三者不可偏廢一方，目前並沒有足夠的正當性透過修法來讓核電延役，今天更不該進入法條審查，核電延役審查需要時間，檢修也要耗費龐大預算和時間，台灣沒有這樣的本錢承受。

立委吳沛憶指出，核一到核三在過去都沒有經過環評，如今有立委要修法延役，現有核電機組延役應等同於新的核電廠，也應該要進入環評，這些配套都要一定要做到。

修法 核能 核電

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