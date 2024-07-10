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不沾鍋炒到斑駁仍堅持不換！他就醫才知罹患2種癌 醫點名小心「1成分」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位商人罹患2種癌症，經醫師檢測體內毒素後分析原因，才發現可能是不沾鍋中的鐵氟龍釀禍。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
一位商人罹患2種癌症，經醫師檢測體內毒素後分析原因，才發現可能是不沾鍋中的鐵氟龍釀禍。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

有些人生性節儉，即使物品因長期使用而老舊斑駁，但若沒壞就絕不會換新，結果反而對身體造成了傷害。近日有醫師便分享實際案例，一位生意人在外地聘請家政阿姨負責煮菜，節省的阿姨即使已將不沾鍋表面炒到斑駁，仍堅持不換鍋。之後商人回台後生病就醫，才發現自己罹患了腎臟癌及膀胱癌，其原因可能就出在不沾鍋中含有「鐵氟龍」，並且有了刮痕又遲未更換

醫師劉博仁在節目《小宇宙大爆發》中表示，重金屬汙染除了較為人所知的汞、鉛、砷外，還有一項近年越來越被注意到的「鐵氟龍」，其已被宣告為世紀之毒之一，進到體內就不容易排掉，長期累積在體內可能會導致肝硬化及致癌。鐵氟龍使用範圍很廣，廚房中常見的不沾鍋裡面的全氟化合物就是它。

劉博仁接著分享一位患者的例子。該名患者是生意人，長期在外地工作，因為事業忙碌，於是聘請家政阿姨幫忙炒菜煮飯。某次他見廚房的不沾鍋被炒到斑駁了，提出要換一個新的，但阿姨過於節儉、堅持不換，他便作罷，繼續使用那個不沾鍋長達5、6年。而商人回台後因生病就醫，才發現罹患腎臟癌及膀胱癌。

劉博仁表示，該名患者隨後找他看診，他替對方檢測體內的鐵氟龍代謝物時，發現其中的全氟辛烷磺酸（PFOS）超標非常多，其參考標準為3.5~25.7，該名患者的檢測值為35.97；另一項目全氟辛酸（PFOA）的參考標準為1.6~7.7，檢測值則是7.17，同樣相當危險，兩者皆與腎臟癌有關。

劉博仁提醒，家中有不沾鍋的話，建議與廠商詢問其中是否含有鐵氟龍的成分，如果有，那麼當鍋子表面出現一點刮痕，就需要考慮換新了。此外，由於鐵氟龍的作用是讓物品變得「不沾」，因此許多防水的物品如雨衣、一次性餐具等都有可能使用到這項成分。

患者 罹癌 肝硬化 腎臟 超標 醫師 重金屬

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