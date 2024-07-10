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旅展逾百名陸官員參展…兩岸觀光有解？李孟諺：盼逐步互惠、鬆綁

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長李孟諺表示，希望兩岸觀光交流能夠透過旅展、相互的了解，能夠逐步互惠跟鬆綁。記者周湘芸／攝影
交通部長李孟諺表示，希望兩岸觀光交流能夠透過旅展、相互的了解，能夠逐步互惠跟鬆綁。記者周湘芸／攝影

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展，將於7月12至15日在世貿一館登場，陸方有155名官員及業者獲准來台參與，外界認為兩岸觀光交流露出曙光。交通部長李孟諺今天在立法院受訪表示，希望兩岸觀光交流能夠透過旅展、相互的了解，能夠逐步互惠跟鬆綁。

據了解，台北國際夏季旅展共有155名大陸官員和業者來自安徽等11省以及重慶市，還有演藝人員隨行，其中，文旅系統官員有29人來台，層級最高官員為安徽省文旅廳副廳長王靖，是疫後最大規模的大陸官員集體訪台。另外，近日福建業者已順利到馬祖踩線，皆讓外界認為兩岸觀光露出曙光。

李孟諺說，政府很歡迎這100多名大陸官員來台灣參加旅展，希望兩邊的觀光交流能夠透過這些旅展、透過相互的了解，能夠逐步互惠跟鬆綁。另外，相關的洽公交流等，也期待雙方能夠有更多的開放互惠，讓雙方的觀光交流能夠更密切。

李孟諺也說，前幾天福建業者有來馬祖踩線，過去大陸有提到希望能夠開放福建到馬祖的旅遊，期待這個部分也能夠盡速來實現，雙方各有一些進展，讓團客或是自由行都能夠復航。現在其實台灣開放程度比對岸高，像是台灣自由行可以到對岸，團客6月份大概有500多團過去，去年也有176萬人到對岸去觀光，對岸大概只有22萬人次來台。

旅展 李孟諺 馬祖

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