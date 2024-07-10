TPASS通勤月票成效上升 李孟諺：擬推短天數版本

立法院交通委員會邀請交通部長李孟諺專題報告「TPASS通勤月票辦理情形」並備質詢。李孟諺表示，目前TPASS通勤月票推動成效不錯，尤其在六都的搭乘大眾運輸的比率都有上升，交通部擬推出「短天數版」的TPASS月票，有效期限不超過14天，預計今年底試行。

交通部資料顯示，目前全台已有19個縣市推出了24個TPASS月票方案，加上預計在8月於澎湖縣實施，屆時將達到20個縣市的目標，截至今年6月底，已有768.8萬人次使用月票，公共運輸使用量達到5.74億人次。李孟諺表示，為提升TPASS月票靈活性，交通部規劃推出有效期不超過14天的短期定期票，待相關計畫完善後預計在今年底前試辦，並且持續推動後續計畫並爭取長期預算，讓公共運輸更加便民與符合經濟效益。