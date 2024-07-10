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台鐵票價凍漲29年何時調整？ 李孟諺：還在研擬方案

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵29年沒有調整票價，跟其他運具比起來票價偏低。本報資料照片
台鐵29年沒有調整票價，跟其他運具比起來票價偏低。本報資料照片

台鐵雖然每2年檢討一次運價計算公式，但票價至今已29年未調漲，今年元旦起公司化，交通部長李孟諺先前多次表示「應該調整」，他今於立法院受訪表示，如果要讓台鐵永續經營，需要有一些票價上的調整，目前台鐵還在研擬方案，方案經過董事會確認，就會提報到交通部來審議。

台鐵現行區間車費率為每人每公里1.46元、莒光號費率為每人每公里1.75元、自強號費率為每人每公里2.27元。台鐵去年委託陽明交通大學進行票價研究，根據鐵路運價率公式計算，合理報酬率為3%至5%。據了解，台鐵公司先前已曾提送方案，但遭交通部駁回。

台鐵公司依據鐵路運價率公式，預計提出合理報酬率3%、4%、5%等3方案。以短程板橋到台北區間車為例，可漲到5至6元；長程台北到高雄自強號可漲301至376元，漲幅35.62%至44.52%。

李孟諺今表示，台鐵確實29年沒有調整票價，台鐵票價跟其他運具比起來確實是偏低，像之前有提過的，台北到板橋捷運就要25元，公車兩段要30元，台鐵只要15元，而且台鐵的速度又比其他2個運具還要快，如果要讓台鐵永續經營，需要有一些票價上的調整。

李孟諺指出，目前台鐵還在研擬方案，方案經過董事會確認就會報到交通部來審議。台鐵公司董事長杜微則說，目前尚未有明確方案，詳細時程還未訂定。

交通部長 台鐵 李孟諺 票價

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