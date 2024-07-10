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增設堤頂大道、港墘路綠燈秒數 紓解內科交通瓶頸

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市警察局長李西河於尖峰時段到內湖科技園區視察交通狀況，並提出4大改善方向。圖／北市交通警察大隊提供
台北市警察局長李西河於尖峰時段到內湖科技園區視察交通狀況，並提出4大改善方向。圖／北市交通警察大隊提供

為改善內科交通，台北市警察局長李西河率北市交通大隊再上、下午尖峰時段視察，提出「用路人同理心」提出「提早分流」、「延長匯流」、「調撥車道」、「替代道路」交通疏導策略，向市府建議增加堤頂大道、港墘路燈秒數，透過交通工程改善抒解交通瓶頸，如補繪市民高架往永吉匝道出口的車道等，強化科技執法，提升行人安全、保持路口淨空。

北市交通大隊表示，李西河搭乘巴士親自體驗內科交通狀況後，提出5點精進作為。包括提議堤頂大道與瑞光路358巷口開缺口案，為優化堤頂大道與港墘路口號誌，增加堤頂大道、港墘路等2條道路綠燈秒數，解決上午尖峰國道汐五高架堤頂交流道及堤頂大道(市民高架、基隆路)車流進不來內科地區交通瓶頸。

另外，每日由內科周邊的分局長、交通大隊2位副大隊長共同掌控內科聯外道路交通疏導情形，包括北安路、樂群一路、民權大橋、南京東路、麥帥一二橋、市民高架（含市民大道平面）、基隆路沿線、成美橋、成功橋、環東大道等，跨分局警力調度及橫向聯繫市府交通局等單位協調處置。

交通大隊指出，現以利用府級、局級Line群組通報，可即時疏處道路壅塞及事故訊息，針對事故車輛迅速定位排除，通知交控中心隨時調整綠燈秒數，加強跨單位橫向聯繫、管制局內單位縱向處置效率，以降低交通影響。同時強化科技執法、提升行人安全行路環境，針對闖紅燈、路口未淨空、不依標誌標線號誌指示行駛、未依規定轉彎、車輛不停讓行人等違規行為偵測取締。

交通大隊說，還要透過工程改善，紓解交通瓶頸，針對內湖區重要幹道及瓶頸、易壅塞路段，提報交通改善建議，如增設標誌、調整號誌時制、時相、調撥車道、單行管制措施等。近日協調北市交工處補繪市民高架往東永吉匝道出口的車道布設，可改善上午尖峰市民高架往東進內科之交通瓶頸路段。

北市 行人 車道

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