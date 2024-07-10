6月人口統計出爐 台灣連續42個月「生不如死」

內政部10日公布最新人口統計，由於出生人數持續低於死亡人數，加上國人恢復戶籍情形趨緩，截至6月台灣總人口降至2,341.3萬人，已是連續第六個月的負成長。

根據內政部統計，今年6月戶口資料，人口數為2,3,41.3萬人，與上年同月增加39,616人，平均每天增加108.24人，與上月比較則減少709人。若以月增狀況來看以桃園市增加最多，其次為新竹縣，第三則是台中市；反之則是嘉義縣減少最多、其次為彰化縣、再其次為南投縣。

從出生狀況來看，6月出生數為1萬440人，平均約每4.1分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為5.44‰，較上年同月減少569人，月減728人，依然守住1萬名新生兒大關；死亡人數則是為1萬4,922人，人口自然數持續呈現負成長趨勢，自2021年元月至今，「生不如死」的狀態已持續達42個月。

在社會增加方面，6月遷入人口數為7萬9,450人，年減1萬5,779人，遷出人口數為7萬5,677人，年減947人，即便社會增加人口數3,773人呈現正成長，仍舊無法抵銷死亡與出生之間的差距。使全國總人口自去年12月底約2,342萬人，接連六個月下降，回降至約2,341.3萬人。

此外，6月結婚對數合計9,275對，就縣市別來看，粗結婚率最高為花蓮縣、其次為台中市、第三為桃園市；而在離婚數則為4,120對，離婚最多的為澎湖縣、其次為台東縣、再其次為基隆市。