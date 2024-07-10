TPASS月票滿周年 立委質疑公共運輸使用率不增還往下掉

行政院疫後特別預算編列3年200億元經費推動TPASS行政院通勤月票，交通部今將於立法院交通委員會進行專題報告，立委質疑，去年實施月票以來，公共運輸搭乘人次不增反減，相較於國外公共運輸市占率更是慘不忍睹，不能跟疫情期間相比就說有增加。對此，交通部長李孟諺說，公共運輸確實還有很大成長空間，會多方向努力。

交通部表示，TPASS行政院通勤月票去年7月1日於北中南三大生活圈、11個縣市上路實施，提供民眾以交通支出3至5折優惠暢搭各類公共運輸，目前全國已有19個縣市推出24個月票方案，預計今年底提出後續推動計畫，以爭取2026年後常態推動預算。

立委李昆澤今質詢表示，去年實施月票以來，公共運輸搭乘人次不但沒有增加，還減少，今年1至4月整體運具搭乘人數相較2019年減少9.1%，其中，汽車客運減少20.5%、市區客運減少18.5%、公路客運減少37.3%，顯示月票吸引的是原本就使用公共運輸者。

李昆澤也說，根據2023年台北市交通民意調查報告，去年公共運輸通勤者39.3%較2019年48.2%衰退。再者，根據2022年交通部調查報告，2022年公共運輸市占率14.3%，更較2009年16.3%、2016年18.2%衰退。另外，相較於國外，台灣公共運輸市占率也遠落後日本及英國的36%，慘不忍睹，台北市37.2%跟其他亞洲各大城市相比，也遠低於香港87%、新加坡86%、東京84%、首爾57%。

李昆澤說，推動公共運輸有5項指標，包括價格可負擔、道路建設、通勤時間、舒適度及票務方便度、安全性。其中，在交通網密度不足的部分應該認真面對，尤其中南部公共運輸系統不足，不僅是推展國際觀光的阻力，也是中南部民眾的痛，同樣一公里，高雄捷運服務範圍是台北的22倍，服務人次是台北的2倍。

立委廖先翔也說，交通部公共運輸使用率跟疫情期間相比增加沒有意義，應該要跟疫情前相比，若無法增加使用率，就沒有達到當初設置精神。此外，相較於台灣公共運輸相較於國外已經很便宜，民眾在意的並非價錢，而是舒適度、方便性，像是現在公車司機缺員，導致班次減少，民眾搭乘只能像擠沙丁魚，非常不舒適。

立委林國成也說，各生活圈月票使用率落差大，北北基桃占整體使用8成，都會型月票大受歡迎，偏鄉卻有障礙，建議交通部應該分區分段研究，偏遠有偏遠的需求，不能都依北北基桃的模式全國通用。

李孟諺表示，公共運輸使用率升降有多種因素，包括路網新增、公共自行車站增加、疫情不群聚等，月票實施目的除了提升使用率，也希望縮小城鄉差距、對居住正義有幫助。台灣公共運輸確實還有很大成長空間，包括路網密度、票務方便性等。另外，中南部捷運路網確實無法像北北基桃綿密，未來會增加中南部路網分布，還有很多努力方式。

公路局長陳文瑞說，疫情3年期間公共運輸使用量是衰退的，實施月票後已將衰退的人流陸續補回來，由於2019年是疫情前公共運輸成長最高峰，現在相較起來才是衰退。