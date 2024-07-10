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嘉基申請升格醫學中心 急診醫學部團隊奪國際超音波競賽冠軍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院急診醫學部團隊，勇奪2024年第23屆國際急診醫學會議舉辦的「超音波競賽」冠軍。圖／嘉基提供
嘉義基督教醫院急診醫學部團隊，勇奪2024年第23屆國際急診醫學會議舉辦的「超音波競賽」冠軍。圖／嘉基提供

嘉義基督教醫院申請升格雲嘉地區第一所醫學中心，近期將接受衛福部及專家評鑑，院方積極準備；今天傳出急診醫學部團隊，勇奪2024年第23屆國際急診醫學會議舉辦的「超音波競賽」冠軍的好消息，讓醫護人員感到振奮。

嘉基說，隨著科技進步，超音波在各科都是診斷利器，也是急診科醫師臨床診治的重要工具，被喻為急診醫師的第三隻眼。第23屆國際急診醫學會議舉辦「超音波競賽」，急診醫學部團隊和來自23個國家共44個隊伍同場較勁，在世界各地及全國多家醫學中心急診好手環伺下，勇奪冠軍，展示嘉基急診團隊卓越專業水平。

國際急診醫學會議（ICEM）是世界最大急診學術會議，國內外有超過2500專家學者共襄盛舉，嘉基由急診醫學部醫師鄭凱元領軍參與競賽，憑藉經驗醫療過程運用超音波影像醫學與急診醫學，達到快速、準確、安全，在各方好手同台競技，奪得冠軍。

急診部醫師張家碩說，超音波賽程分四輪，採分組淘汰制，包括透過觀看影片選擇以高分隊伍晉級；接著2人合作，1人使用超音波在水中掃描公仔，另1人從照片選出正確公仔；另包括翻牌看超音波卡片，選取相對應診斷並在標準病人模型上實際操作掃描。

快速搶答共8個問題，取前2名高分隊伍進行PK賽，以模擬情境題目，參賽者在有限時間對1個外傷病人超音波診斷，進行穩定生命徵象急救處置，包括心包膜填塞處理、使用超音波引導放置靜脈留置針，以及進行氣切定位，完成上述所有步驟，領先透過超音波引導觸碰凝膠中的電線，讓天燈上升亮起者獲勝。

張家碩表示，PK賽是最具挑戰性，模擬外傷現場混亂環境會有許多干擾因素，如旁邊會有人丟球影響外傷病人處置速度，藉著快速檢查、精準診斷、團隊合作及保持冷靜，最終順利奪得勝利。

張家碩強調，在時間壓力及高強度競爭環境下，迅速作決策，有效分配和執行任務，團隊合作與協調最關鍵，這次勝利是對技術認可，也證明在壓力下，團隊都能保持專注和效率。

嘉義基督教醫院急診醫學部團隊，勇奪2024年第23屆國際急診醫學會議舉辦的「超音波競賽」冠軍。圖／嘉基提供
嘉義基督教醫院急診醫學部團隊，勇奪2024年第23屆國際急診醫學會議舉辦的「超音波競賽」冠軍。圖／嘉基提供
嘉義基督教醫院急診醫學部團隊，勇奪2024年第23屆國際急診醫學會議舉辦的「超音波競賽」冠軍。圖／嘉基提供
嘉義基督教醫院急診醫學部團隊，勇奪2024年第23屆國際急診醫學會議舉辦的「超音波競賽」冠軍。圖／嘉基提供
嘉義基督教醫院急診醫學部團隊，勇奪2024年第23屆國際急診醫學會議舉辦的「超音波競賽」冠軍。圖／嘉基提供
嘉義基督教醫院急診醫學部團隊，勇奪2024年第23屆國際急診醫學會議舉辦的「超音波競賽」冠軍。圖／嘉基提供

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