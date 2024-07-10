大台北午後慎防豪雨 氣象署估7月中下旬進入較活躍颱風季

近期天氣仍然是高溫炎熱、午後雷陣雨為主。中央氣象署預報員官欣平表示，影響天氣最主要的天氣系統是太平洋高壓的強弱，其增強或減弱改變、區域的風向，造成降雨的範圍和高溫的區域會跟著不同。整體而言就是上午溫度高、紫外線指數高，以及下午可能會降雨。

台灣仍是夏季型天氣，官欣平表示，主要是仍受太平洋高壓影響。未來1周天氣部分，今天至周五由於高壓減弱、東退，風場會逐漸轉為偏南風；周六高壓又有增強趨勢，隨著高壓增強、西伸，風向又會逐漸轉為東南風，影響接下來的天氣變化。

今天仍要留意高溫，官欣平表示，大台北地區、中南部地區還是有高溫燈號的呈現，比較容易出現36度及以上的溫度。

未來1周都是以午後熱對流為主，官欣平表示，今天主要降雨在中部以北地區，以及宜蘭、花蓮，至於南台灣和東南台灣靠近山區會降雨。

今天降雨熱區集中在大台北地區和北部山區，官欣平表示，尤其大台北地區會出現局部豪雨。入夜雨勢趨緩，接下來幾天南風轉西南風天氣，會偏向中南部地區沿海地方在夜間、清晨、上午會有零星降雨，東半部地區沿海會有些降雨，今天宜花交界午後雷陣雨可能比較強、久一點。

未來1周都是午後雷陣雨的天氣型態，官欣平表示，今天屬於偏南風，降雨主要在下風處，下午中部以北降雨，中南部降雨在山區，短延時豪雨現象可能出現在大台北。明天、周五高壓減弱比較明顯，吹西南風，迎風面的中南部地區清晨、上午會有一小段降雨，還是以午後雷陣雨為主，集中在中部以北、宜花，東南部可能出現焚風，各山區可能大雨。

官欣平表示，周六之後吹南風，高壓逐漸增強，午後雷陣雨還是會下，風向轉變為東南風，午後熱對流範圍轉變為偏西半部，在桃園以南，集中在偏南台灣。周末到下周慢慢轉變為南部地區降雨比較明顯，北部地區就比較偏向桃園以南的區域，大台北山區也可能降雨。

官欣平表示，未來8至10天沒有明顯的熱帶系統影響台灣地區，不過要注意，高壓系統後期比較偏北一些，南方海域會開始有低壓慢慢發展起來，氣象署會持續關注。

現在進入颱風會比較密集發展的情況，至於颱風窩要建立起來，官欣平表示，大氣上有一定條件，以台灣來說，現在壟罩在太平洋高壓影響下，是下沉的天氣、比較穩定，水氣比較偏少一些，台灣附近要發展熱帶系統比較困難。但是低壓影響比較多的區域，仍有熱帶系統生成，在水氣、海溫影響之下，颱風比較容易生成。