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多元支付助醫療永續 林靜儀：健保永續難「一夕改變」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台灣私立醫療院所協會鼓勵各層級醫院，推動多元付費模式，推動鼓勵競賽。交易次數最多的醫學中心第一名為高雄醫學大學附設中和紀念醫院、區域醫院第一名為基隆長庚、地區醫院與診所第一名桃園長庚。記者陳雨鑫／攝影
台灣私立醫療院所協會鼓勵各層級醫院，推動多元付費模式，推動鼓勵競賽。交易次數最多的醫學中心第一名為高雄醫學大學附設中和紀念醫院、區域醫院第一名為基隆長庚、地區醫院與診所第一名桃園長庚。記者陳雨鑫／攝影

到醫院就醫，不只能用現金結帳，近年衛福部、金管會等政府部會，提出普及醫療費用多元支付政策，台灣私立醫療院所協會鼓勵各層級醫院，推動多元付費模式，推動鼓勵競賽，而使用多元支付方式成長率最高的醫學中心為亞東醫院，交易次數最多的醫學中心為高雄醫學大學附設中和紀念醫院，今將於林口長庚舉辦頒獎典禮。

衛福部次長林靜儀表示，運用AI或是數位科技提升醫療服務，能大幅度改善醫事流程，降低醫事人員的的工作負擔，她自己也在第一線服務過，流程優化增加患者對於醫療品質的滿意度，醫事人員處理患者情緒的問題就能大幅減少。行動支付是永續發展的方向之一，而各界關注衛福部最大的課題為「健保」。

林靜儀表示，健保永續是「一件確定要做的事情」，這需要政府的責任以及與醫院之間的協調，不過健保是30年的制度，不會在「一夕之間」改變，但所有醫事人員都知道，當面對一個問題需要「慢慢改善它」。

台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥表示，衛福部於107年起開始推動醫療院所多元支付方式，而疫情加速醫療院所推動多元支付醫療費用的方式，過去於醫療院所就醫僅能使用「現金」，有時動重大的手術時，費用動輒數十萬，民眾得提領現金才能於臨櫃付款。

經近幾年的推動，多數醫院都已經可以使用信用卡、電子票證或是手機行動支付APP等。目前多元支付項目中「醫指付」交易量已經達到6億元，近年政府積極推動永續經營，多元支付能幫助醫院的永續發展。

台灣私立醫療院所協會今頒發的獎項，包含交易次數最高的醫學中心，第一名為高雄醫學大學附設中和紀念醫院、第二名為高雄長庚；成長率最高第一名為亞東醫院、第二名為高雄長庚。

區域醫院交易次數最多，第一名為基隆長庚、第二名為聯新國際醫院；成長率第一名為北醫附醫、第二名為大里仁愛以及義大醫院。地區醫院及診所交易次數最多者，第一名為桃園長庚、第二名為鳳山醫院；成長率第一名為孕醫診所、第二名為員林基督教。

私立醫院 交易次數最多為第一名為高雄醫學大學附設中和紀念醫院、第二名高雄長庚；私立醫院成長率最高，第一名為孕醫診所、第二名為員林基督教。公立醫院交易次數最高第一名為台中榮總、第二名台北聯醫；公立醫院成長率最高第一名為部立台北醫院、第二名高雄民生醫院。

衛福部次長林靜儀今表示，健保是30年的制度，不會在「一夕之間」改變需要慢慢改善它。記者陳雨鑫／攝影
衛福部次長林靜儀今表示，健保是30年的制度，不會在「一夕之間」改變需要慢慢改善它。記者陳雨鑫／攝影

成長率 醫學 長庚

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