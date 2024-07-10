5名70到80歲子輪流照顧 微創千斤頂復位術助102歲嬤重拾健康

一名102歲蘇姓阿嬤上月跌倒致臀部直接坐到地上，後來發現無法順利翻身起床，生活受影響。5名70到80歲兒子輪流照顧，童綜合醫院微創中心徐少克醫師做脊椎微創千斤頂復位塌陷椎體術，好像房子塌了必需先將房子用鋼架支撐起來再注入水泥，才能增加支撐椎體穩定性並恢復正常。術後恢復良好，住院3天即出院返家休養。

人瑞生活不便，老人照顧老老人不到一周兒子們也累壞，因為阿嬤已高齡102歲，很多醫師都不敢幫她手術，經他人介紹，帶阿嬤到童綜合醫院微創中心找徐少克醫師進行診療。問診後，徐少克醫師安排阿嬤接受核磁共振檢查，發現第二節腰椎壓迫性骨折，並且第二節腰椎高度只剩三成還向後方壓迫到部分神經，所以造成阿嬤只要一動就劇痛的情形。

童綜合醫院微創中心徐少克醫師建議做脊椎微創千斤頂復位塌陷椎體術，在局部麻醉下使用3D微創導航系統，將千斤頂放入椎體內，先將脊椎高度撐起來恢復正常脊椎形狀後，再將低溫骨水泥慢慢注射進椎體，好像房子塌必需先將房子用鋼架支撐起來再注入水泥，才能增加支撐椎體穩定性並恢復正常。術後恢復良好，住院3天即出院返家休養，並且出院後一星期就恢復正常生活了，還可以自行下床去上廁所。

徐少克醫師表示，傳統的脊椎骨折復位手術需要全身麻要切除後方椎弓及切斷破壞部分背部肌肉，對年紀大的老人傷害大；傳統手術需使用鋼釘固定，術後還需穿著特製長背架，恢復時間長達4個月以上。

這次使用千斤頂來復位塌陷椎體，可將脊椎高度恢復，同時並將後方塌陷的骨頭向前方復位，以達到讓神經減壓的效果。因為使用千斤頂會創造一個安全的空間，在注入骨水泥時較不容易向後側滲漏，造成骨水泥壓迫神經的併發症發生；以前若手術中發生骨水泥滲漏情形，輕者造成背部或是腿部疼痛，嚴重則會導致癱瘓。