觀光署廢6旅行社執照 年代旅遊、「寶林」相關業者入列

暑假旅遊旺季已屆，觀光署為保障旅遊消費者權益，依據「發展觀光條例」第43條公告1月1日至7月2日期間旅行業營運狀況，廢止6家旅行業執照，其中包括今年春節於富國島丟包旅客的「美加國際旅行社（年代旅遊）」、與寶林餐室同名負責人的「哈樂旅行社」，其他還包括有錢真好、威翔、和撒那及麗群，另依法申請解散20家業者。

觀光署表示，今年截至目前廢止旅行業執照6家，包括經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，未依規定補繳旅行業保證金的美加國際旅行社（台北市）；展延停業屆滿未申報復業逾6個月以上的有錢真好旅行社（新北市）；經觀光署通知限期繳回疫情期間暫時發還旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金的哈樂旅行社（台北市）。

旅行業保證金經強制執行且解款在案，未依規定補繳旅行業保證金的威翔旅行社（彰化縣）；經觀光署通知限期繳回疫情期間暫時發還旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金的和撒那旅行社（新竹縣）；展延停業屆滿未申報復業逾6個月以上的麗群旅行社（台南市）。

觀光署說，美加國際旅行社即春節期間發生旅客於富國島遭丟包糾紛的年代旅遊，經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，未依規定補繳旅行業保證金遭撤照。另外，哈樂旅行社與先前發生食安風暴的寶林餐室為同名負責人，循線稽查發現該業者屆期仍未繳足保證金，因此撤照。

另外，和撒那旅行社為立委何欣純先前接獲陳情，民眾去年報名參加以色列聖地團，給付2萬訂金給旅行社，後因中東情勢緊張，民眾聯繫退團未果，經查才得知是被廢照旅行社。

觀光署也說，依法申請解散20家旅行社，包括宇晴（澎湖縣）、三友（南投縣）、上選（台北市）、正泰（台北市）、環臺（台北市）、奇歐（彰化縣）、人人人力（雲林縣）、綠島蘭嶼（台東縣）、五七八三（高雄市）、六月（澎湖縣）、易票通旅遊網（台北市）、星錡（台北市）、樟宜首選（台北市）、南北通（台中市）、智慧遊（新竹縣）、中信（台北市）、豐穗四季（台北市）、好奇（嘉義市）、台揚國際（台中市）、六順（台北市）。

觀光署提醒，旅遊消費者參加旅行社舉辦的旅遊活動或購買國際機票及出國旅遊，應選擇領有旅行業執照的合法旅行社簽訂旅遊契約較有保障，並應確認洽辦者係旅行業相關從業人員。另每季旅行團「參考售價」可至品保協會網站查詢。

觀光署指出，旅客與旅行社簽約前務必詳閱契約條款及行程內容，並向旅行社瞭解其營業狀況；繳費時應索取代收轉付收據並確認旅行社已辦妥履約保證保險及出發前投保責任保險；另旅客得視個人需求自行斟酌加保旅遊平安險。簽約後如衍生相關糾紛，得檢附相關收據及契約以書面向品保協會申訴。